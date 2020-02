Los Angeles Lakers renonçant à l’ancien Warrior DeMarcus Cousins

Ça a été une saison de tourbillons pour DeMarcus Cousins. Après avoir passé un an avec les Golden State Warriors en 2018-19, le All-Star Center a signé avec LeBron James et les Los Angeles Lakers. Cependant, le produit Kentucky n’aura pas la chance de s’adapter aux uniformes classiques or et violet des Lakers.

Cousins ​​a subi une déchirure du LCA au genou gauche pendant l’intersaison et a été absent tous les matchs cette année – maintenant, son temps à Los Angeles semble être terminé avant qu’il ne commence.

Selon Adrian Wojnarowski et Ramona Shelburne de ESPN, les Lakers renoncent à Cousins ​​pour créer une place de liste ouverte.

Selon Shams Charania de The Athletic, les Lakers envisagent de signer Markieff Morris après avoir effectué un rachat avec les Detroit Pistons.

Cousins ​​a été gêné par une multitude de blessures graves depuis qu’il a rompu son Achille en 2018 en tant que membre des Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Cousins ​​a ensuite subi un quadriceps gauche déchiré avec Golden State au premier tour des séries éliminatoires de 2019.

Cousins ​​a joué 30 matchs avec Golden State en moyenne 16,3 points et 8,2 rebonds en 25,7 minutes par match. Les cousins ​​ont enregistré un double-double en 10 matchs pour Golden State, marquant un sommet de 28 points et saisissant 13 rebonds contre les Nuggets de Denver. Les cousins ​​ont brillé, mais les blessures ont limité ses chances de revenir à sa pleine forme de calibre All-Star.

“Boogie”, seulement 29 ans, prévoit de continuer à réhabiliter sa blessure au LCA dans l’intersaison, selon Chris Haynes de Yahoo Sports.

Une fois en bonne santé, le quadruple All-Star pourrait être un nom divertissant sur le marché des agents libres 2020.

