Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers battre local à San Antonio Spurs par 129-102 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les habitants battaient à domicile contre Sacramento Kings 113-129 et après ce résultat, ils ont complété une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Los Angeles Clippers par 108-105, obtenant un total de trois défaites au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Los Angeles Lakers Il a 37 victoires en 48 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en San Antonio Spurs, après le match, il serait hors du play-off avec 22 victoires en 49 matchs joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Pendant le premier quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 21-19. Après cela, au cours du deuxième trimestre, l’équipe à domicile a augmenté sa différence et a augmenté la différence à un maximum de 13 points (49-36) au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 30-22. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 51-41 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Los Angeles Lakers il a pris ses distances sur le tableau de bord, il a ensuite gagné par 19 points (78-59) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 36-33 (et un total de 87-74). Enfin, au dernier trimestre, les locaux se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et ont marqué la différence maximale (27 points) à la fin du trimestre, et le trimestre s’est terminé avec un résultat 42-28 partiel. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 129-102 en faveur de l’équipe à domicile.

La victoire de Los Angeles Lakers il était basé sur 36 points, neuf passes décisives et sept rebonds de Lebron James et les 18 points, quatre passes décisives et 12 rebonds de Kyle kuzma. Les 28 points, sept passes décisives et neuf rebonds de Demar Derozan et les 13 points et trois passes décisives de Bryn Forbes ils n’étaient pas suffisants pour San Antonio Spurs Je pourrais gagner le match.

Le lendemain de la NBA, Los Angeles Lakers les visages seront vus avec Houston Rockets dans le Staples Center. De son côté, la prochaine réunion du San Antonio Spurs sera contre Portland Trail Blazers dans le Centre de mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.