Lou Williams joue One Gotta Go avec Lonzo, Lillard, Shumpert

Aucun genre de musique n’est plus étroitement associé à la NBA que le rap, ce qui est au moins en partie dû au croisement des joueurs dans le stand du studio. Beaucoup de joueurs, passés et présents, ont essayé d’enregistrer une chanson ou même un album dans certains cas.

Le crossover n’a jamais été aussi commun, cependant, qu’à l’ère moderne. Des dizaines de joueurs ont établi des personnalités du rap ou des carrières loin du jeu et ont prouvé leur succès dans les deux aspects, aucun probablement plus populaire Damian Lillard.

Une poignée d’autres joueurs, cependant, ont réussi des incursions dans le domaine du hip-hop, dont Lou Williams. Et c’est Williams qui a joué à One Gotta Go avec des joueurs de la NBA devenus rappeurs récemment, choisissant quel joueur devait être laissé entre Lillard, Lonzo Ball et Iman Shumpert.

Bien que Shumpert ne soit pas l’un des premiers noms auxquels on pense souvent lorsque l’on parle de basketteurs devenus musiciens, il est incontestablement l’un des plus talentueux. Shumpert a sorti des mixtapes et des EPs ainsi que plusieurs chansons. Sa femme a également figuré dans sa musique auparavant.

Un peu de politique est probablement intervenu dans la décision de Williams. Lillard n’allait jamais être la seule à être exclue, ce qui revenait à Shumpert et Ball. Et tandis que Ball a certainement beaucoup de talent derrière le micro lui-même, Shumpert étant le vétéran, il allait presque toujours être le choix.

Williams a-t-il fait la bonne sélection? À qui auriez-vous donné la botte? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

