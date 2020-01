Lou Williams partage l’histoire hilarante de Kobe Bryant de la saison NBA 2015-16

Kobe Bryant a toujours été connu comme l’un des athlètes les plus intenses de l’histoire du sport au cours de ses 20 saisons avec les Lakers de Los Angeles.

Cependant, l’intensité – qui était autrefois perçue négativement – a finalement changé pour devenir «Mamba Mentality», un mantra aussi répandu dans le sport que Bryant lui-même. Après la mort choquante et tragique de Bryant avec sa fille Gianna Bryant et sept autres, un certain nombre de joueurs, dont Lou Williams, ont raconté leurs histoires.

Chaque joueur a de légères différences dans ce que signifie Mamba Mentality pour eux, mais dans tous ces cas, l’idée de travailler dur et de gagner à tout prix reste vraie. C’est ce qui rend l’histoire de Williams sur l’intensité de Bryant si accessible et si comique à une époque où les souvenirs positifs de lui sont si demandés.

Williams a parlé d’un moment où, après une défaite contre les Blazers de Portland Trail, Bryant a pris les chaussures Kobe de toute l’équipe, via Twitter:

Nous nous sommes fait exploser à Portland. Il a pris tout le monde à Kobe et a dit qu’ils ne pouvaient pas le porter parce que nous étions doux 😂😂

– Lou Williams (@ TeamLou23) 28 janvier 2020

Malgré l’hilarité de cette histoire, Williams a également eu du mal à retenir l’émotion, affirmant que chaque fois qu’il peut rassembler un souvenir positif et drôle, cela ne fait que le pleurer à nouveau:

J’ai pleuré de temps en temps. Ayez une pensée aléatoire sur les choses dont nous avons parlé, puis riez. Pleure encore. Puis je me dis resserrer, le mamba était dur. Essuyez mes yeux. Pleure encore RIPKOBE

– Lou Williams (@ TeamLou23) 27 janvier 2020

Bien que déchirante compte tenu des circonstances, l’histoire de Williams est exactement ce dont les gens ont besoin en ce moment. Bryant est l’un des athlètes les plus prolifiques et les plus grands de la vie de tous les temps et pourtant il a quand même réussi à avoir un impact personnel sur tant de vies – même si c’était pendant qu’il prenait des chaussures et appelait ses coéquipiers doux.

C’est juste qui était Bryant et même à la fin de sa carrière quand il a lutté pour rester en bonne santé et que ses équipes n’avaient aucune chance de participer aux championnats, sa mentalité Mamba est restée.