Lowe et Thorpe discutent de la candidature du joueur le plus amélioré de Brandon Ingram

Brandon Ingram s’est épanoui au cours de sa première année avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, poussant son jeu à un niveau All-Star et s’approchant du potentiel qui l’a aidé à obtenir le deuxième rang en 2016.

Lundi, sur le podcast The Lowe Post, Zach Lowe d’ESPN et David Thorpe de True Hoops ont discuté de la candidature du joueur le plus amélioré d’Ingram.

Thorpe l’a inscrit comme le joueur n ° 9 sur sa liste pour le prix.

“Il l’a fait pour une équipe qui a été battue”, a déclaré Thorpe. «Au fil de la saison, il est devenu un buteur légitime, un leader. Il a certainement contribué et participé à la défense, et ils étaient une équipe intéressante si nous avions pu terminer la saison. »

En 56 matchs, Ingram a récolté en moyenne plus de 24 points, six rebonds et quatre passes décisives par match tout en tirant 38,7% sur une fourchette de 3 points.

“Chaque statistique est en hausse”, a fait remarquer Lowe, ajoutant qu’Ingram avait tenté six tirs à trois points par match, ce qui était trois fois plus que sa moyenne de carrière avant cette saison.

“Ce n’est pas un faux tir sélectif.”

Lorsque la recrue Zion Williamson était prête pour le jeu, les deux ont bien travaillé ensemble sur le terrain.

Les statistiques d’Ingram ont un peu baissé, mais il a tout de même affiché plus de 21 points, cinq rebonds et quatre passes décisives par match et a tiré 36% de la profondeur.

“Je pensais que son intégration avec Zion était si fluide, et je ne pensais pas nécessairement que ça allait se passer comme ça parce que leur composition de départ … est un peu légère sur le tournage extérieur”, a déclaré Lowe.

L’une des raisons pour lesquelles Ingram n’était pas plus élevé dans le classement de Thorpe était l’excellence inattendue de tant d’autres joueurs de la ligue.

Des gars comme le centre de Miami Heat Bam Adebayo et le gardien des Milwaukee Bucks Donte Divincenzo ont surgi de nulle part pour être des contributeurs importants pour les équipes des séries éliminatoires.

D’autres comme l’attaquant des Raptors de Toronto Pascal Siakam, l’attaquant des Celtics de Boston Jayson Tatum et l’aile des Mavericks de Luka Doncic sont passés de joueurs de calibre All-Star à des gars qui semblent être des piliers de la NBA.

Lowe a déclaré qu’il n’avait pas établi sa propre liste numérotée, mais envisagerait de classer Ingram plus haut.

“Je n’ai pas classé mes gars … donc je ne sais pas s’il va faire mon top trois”, a déclaré Lowe. “Mais il est un candidat très, très fort pour ce prix pour le remporter.”

Cela dit – Lowe veut en savoir plus sur Ingram. Ce qu’il veut voir, il n’en est pas sûr:

«Il y a quelque chose, et je ne sais pas ce que c’est… Il y a quelque chose avec Ingram parce qu’il revient dans ma recherche All-NBA. Il y a quelque chose qui me laisse un peu à désirer. Comme quelque chose qui ressemble à mon instinct, je ne suis pas sûr qu’il soit aussi bon que ses chiffres, et aussi bon que ses pairs qui ont des chiffres similaires.

Je ne sais pas si c’est comme si son jeu et sa défense étaient juste un peu en retard, pour moi, ses statistiques et son profil global d’une manière que je pense qu’il sera difficile pour moi de quantifier et de prouver.

Mais il y a juste quelque chose que je ressens en le regardant, où je suis comme s’il était bon, il est vraiment bon, il était un All-Star et je pensais qu’il le méritait – je ne suis pas sûr qu’il soit au niveau de “ce type” et je peux ‘ai pas vraiment mis le doigt sur pourquoi. “

Thorpe pense que c’est parce que nous n’avons pas encore vu Ingram être “ce type”. C’est seulement 56 matchs de jeu phénoménal.

Ils veulent le voir plus longtemps et dans des scénarios plus importants que les 64 premiers matchs de la saison.

«Où est (Ingram) dans la dernière ligne droite? Nous pourrions obtenir ces réponses en ce moment, Zach, non? ” Dit Thorpe.

«Les deux dernières semaines de la saison – est-ce qu’il met de gros chiffres dans les grands matchs lorsque les équipes envoient la plupart de leurs ressources défensives pour empêcher Zion d’obtenir 11 dunks par match? S’il le fait, je pense que cela répond à la question que vous vous posez… J’espère que nous le saurons l’année prochaine. »

