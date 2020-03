Luis Scola explose pour 44 points

En raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, il n’y a pas de matchs de basket-ball des Houston Rockets pour le moment. Le plus tôt possible, la NBA pourrait reprendre sa saison 2019-2020 semble être la mi-avril.

Le hiatus intervient à un moment étrange dans le calendrier, car mars et avril ont toujours été des mois critiques pour les équipes de la NBA alors qu’elles concluent la saison régulière et se battent pour le positionnement en séries éliminatoires.

En l’absence de jeux actuels, RocketsWire met en évidence un développement clé à chaque date de l’histoire des Rockets.

13 mars 2010: Luis Scola a marqué un sommet en carrière de 44 points en 20 tirs sur 25 (80,0%), et il a également attrapé 12 rebonds, un sommet, alors que les Rockets battaient les Nets du New Jersey, 116-108 (score de la boîte).

Scola a été gardé pendant des parties du match par Brook Lopez, qui reste dans la NBA en 2020 en tant que centre de départ des Milwaukee Bucks.

“Ce soir a été l’une de ces nuits où tout ce que vous essayez fonctionne”, a déclaré l’avant-garde modeste de 6 pieds 9 pouces. “Et je n’ai vraiment pas d’explication. Je suis probablement aussi surpris que vous. “

La victoire a amélioré les Rockets à 33-31, et ils ont terminé la saison régulière 2009-10 à 42-40. Mais dans une conférence de l’Ouest chargée, ce n’était pas assez pour faire les séries éliminatoires de 2010.

Par coïncidence, la huitième et dernière place des séries éliminatoires cette saison est allée à Oklahoma City (50-32), qui avait à l’époque James Harden et Russell Westbrook dans leurs première et deuxième saisons NBA, respectivement.

Quant à Scola, en cinq saisons à Houston de 2007 à 2012, le grand homme rusé a récolté en moyenne 14,5 points (51,0% de tirs) et 7,7 rebonds en 30,2 minutes par match. Scola était peut-être mieux connu pour son rôle acharné sur les bien-aimés Rockets 2008-09, qui ont poussé l’éventuel champion des Lakers au bord du gouffre au deuxième tour des séries éliminatoires de 2009.

Bien que Houston ait échoué dans le match 7 à Los Angeles après avoir perdu le centre étoile Yao Ming à une blessure qui a changé sa carrière au milieu de la série, les Rockets 2008-09 ont été la première équipe de la franchise à progresser au-delà du premier tour des séries éliminatoires en plus de une décennie.

En décembre 2016, lors de la dernière saison NBA de Scola, les Rockets ont diffusé une vidéo hommage reconnaissant son séjour à Houston.

