Luka Doncic admet qu’il a «joué comme sh * t» contre Heat

L’anniversaire de l’attaquant des Mavericks de Dallas Luka Doncic ne s’est pas bien passé sur le terrain, les Mavs s’étant inclinés vendredi soir sur la route contre le Miami Heat. La première fois que l’All-Star a eu une nuit de repos alors que le ballon glissait de ses mains. Doncic n’a effectué aucune de ses six tentatives sur trois et a enregistré six revirements pour démarrer. Il a finalement admis avoir eu un mauvais match par la suite, affirmant qu’il «avait joué comme sh…».

Doncic: “Désolé pour ma langue, mais j’ai joué comme (explétif).”

Pas besoin de vous excuser pour votre langue, Luka. Vous avez 21 ans maintenant! https://t.co/U4oZ3vGrSk

– Brad Townsend (@townbrad) 29 février 2020

Selon Brad Townsend du Dallas Morning News, Doncic a joué le jeu avec une entorse au pouce. La superstar slovène a déclaré plus tard à propos de sa blessure: «Je n’ai pas pu attraper le ballon. Je ne savais pas à quel point le pouce était important pour tenir le ballon. “

Malgré la défaite, le nouveau joueur de 21 ans a terminé avec 23 points et 10 passes décisives. Une fois rétabli, il reviendra probablement à un show habituel, avec des moyennes de 28,7 points, 9,6 passes décisives et 8,7 rebonds.

Plus particulièrement, cependant, d’autres joueurs du Mavs se sont mobilisés pour combler un déficit à deux chiffres au troisième trimestre. Un rouge chaud Seth Curry a enregistré un sommet en carrière de 37 points et n’a raté qu’une seule de ses neuf tentatives derrière l’arc. Kristaps Porzingis, quant à lui, a récolté 24 points et 13 rebonds.

Miami, d’autre part, a réussi à contenir une panne après un passage des Mavs d’un déficit à deux chiffres à une avance à la fin du troisième trimestre. Le joueur étoile Jimmy Butler a mené le Heat avec 26 points et 5 rebonds, tandis que Duncan Robinson a réussi six tirs à trois points pour aider à conclure la transaction pour son équipe.

Les deux équipes s’affrontent pour les éliminatoires dans leurs conférences respectives. Les Mavs ont huit matchs d’avance sur la huitième place très disputée dans l’Ouest. Pendant ce temps, Miami a du mal à maintenir la quatrième tête de série malgré la victoire de vendredi soir, perdant sept de ses dix derniers matchs.