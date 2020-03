Luka Doncic appelle les arbitres après une défaite étroite contre les Pacers

Après la défaite déchirante des Mavericks de Dallas contre les Indiana Pacers dimanche, la star des Mavs, Luka Doncic, a appelé les arbitres pour avoir manqué plusieurs appels en fin de match.

Avec moins de 30 secondes restantes et les Mavs par un point dans le jeu, Doncic a agressivement conduit au cerceau, l’a expulsé et a apparemment été frappé au visage qui l’a terrassé. Après le match, le joueur de 21 ans a affirmé avoir été frappé au visage à trois reprises.

«J’ai été frappé au visage et ça devrait être une faute. Ils devraient le regarder. Je pense que la règle est que lorsque vous êtes frappé au visage, ils le regardent pour voir si c’est flagrant ou non, non? J’ai été frappé au visage à trois reprises – deux d’entre eux n’étaient pas une faute », a déclaré Luka Doncic, selon Tim MacMahon d’ESPN.

Après le non-appel apparent, les Pacers ont ramené le ballon à l’autre bout du terrain. Victor Oladipo a été victime d’une faute et a ensuite vidé les deux lancers francs pour mettre son équipe en place 112-109. Doncic n’a pas réussi à égaliser le match pour les Mavs malgré deux fissures au panier.

Luka Doncic est furieux de ne pas avoir de respect après avoir été frappé à la bouche “trois fois”, a-t-il déclaré. Avec 13,7 secondes à jouer, Victor Oladipo réussit deux lancers francs et les Pacers ont une avance de 112-109.

Le Slovène a terminé avec 36 points, 10 rebonds et huit passes décisives. Tim Hardaway a ajouté 30 points tandis que Kristaps Porzingis a récolté neuf points et huit rebonds dans un effort perdant pour les Mavs

Cette défaite rompt la séquence de deux victoires consécutives de Dallas. Ils ont maintenant une fiche de 39-26 pour la septième place dans l’Ouest. Avec 17 matchs à jouer dans son calendrier de saison régulière, l’équipe dirigée par Rick Carlisle a une chance d’entrer dans les cinq premiers de l’Ouest.

Cependant, cela peut être un défi de taille car les Mavs joueront contre des prétendants lors de leurs prochains matchs, notamment les Denver Nuggets, les Los Angeles Clippers, les Houston Rockets et l’Utah Jazz.