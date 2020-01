Luka Doncic dit que jouer avec LeBron dans All-Star “serait incroyable”

Le phénomène des Mavericks de Dallas, Luka Doncic, a remporté sa toute première sélection de NBA All-Star Game jeudi soir, alors que l’un des 10 partants a voté pour le jeu par les fans, les médias et les joueurs. Et bien sûr, maintenant Doncic a la chance de jouer avec l’une de ses idoles pendant le match, la star des Los Angeles Lakers et capitaine du All-Star Game, LeBron James.

Avant le match de jeudi soir entre les Mavericks et les Portland Trail Blazers, Doncic a déclaré aux journalistes ce que ce serait pour lui s’il avait l’opportunité de jouer avec LeBron.

“Ce serait incroyable”, a déclaré Doncic jeudi après avoir pris connaissance de sa sélection des étoiles. «Tout le monde sait ce que LeBron signifie pour moi. Ce serait spécial pour moi. “

Cependant, étant donné que le coéquipier de LeBron Anthony Davis est également dans la piscine de départ, Doncic estime qu’il est peu probable qu’il obtienne l’honneur d’être le choix n ° 1 de LeBron.

“Non … je ne pense pas que je le serai”, a déclaré Doncic.

Doncic était le leader du vote des étoiles dans la première série de résultats avant que LeBron James ne devance lui et le reste du peloton.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee sera l’autre capitaine des étoiles et il aura le choix n ° 2, ainsi que la première sélection des réserves.

