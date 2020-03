Luka Doncic ‘énervé’, il a raté le soulèvement en demi-terrain contre les Bulls

La star de Dallas Mavericks, Luka Doncic, avait une chance unique d’éviter une défaite contre les Chicago Bulls, provoquant une poussée désespérée à mi-court qui aurait permis au Mavs de sauver la grâce.

Doncic a juste raté le coup de feu depuis l’avant de la jante, et il était «énervé» de le faire:

“C’est pourquoi je les pratique”, a déclaré Doncic, selon Brad Townsend du Dallas Morning News. «J’étais énervé de ne pas avoir réussi ce coup. Dans mon esprit, je suis censé faire ce coup. “

Les Mavs se sont ralliés à la fin du quatrième quart, avec un dossier de 107-99 avec un peu moins de 23 secondes à jouer avant de courir 8-2 pour se donner une dernière chance dans les dernières secondes. Doncic est venu si près de profiter et d’éviter la perte décevante:

Bulls remporte la victoire. Doncic a presque joué le héros. pic.twitter.com/ZIWtxq80KJ

– Stephen Noh (@StephNoh) 3 mars 2020

Si Doncic est contrarié de manquer, c’est parce qu’il a déjà fait ces tirs. Le plus mémorable dans le Rising Stars Challenge, où il attendait un nouveau Trae Young avant de lancer une prière et de se connecter, pour le plus grand plaisir de son collègue:

LUKA DONCIC DE LA COUR DEMI-COURS CE QUI SE PASSE 🔥🔥 pic.twitter.com/dpQBTFuNVp

– Ball Realm (@TheBallRealm) 15 février 2020

Ce n’était pas un week-end d’étoiles, cependant, et les Mavs ont enregistré une défaite lors du dernier match consécutif de leur saison.

Les Mavs sont maintenant 2-8 dans les matchs décidés par trois points ou moins et 5-15 dans les matchs décidés par cinq points et moins.

Dallas avait un avantage de 10 points avant la mi-temps, mais l’a abandonné au troisième trimestre, alors que les Bulls ont remporté une victoire de 33-17 au troisième trimestre pour entrer dans le quatrième avec un avantage de six points. L’entraîneur-chef des Mavs, Rick Carlisle, a reconnu l’échec:

«Le troisième quart a évidemment été notre chute», a déclaré l’entraîneur-chef Rick Carlisle. “Ils sont sortis des vestiaires avec une grande intensité, et nous n’avons pas bien réagi.”

Les Mavs ont maintenant perdu pour la 10e fois cette saison après avoir pris une avance à deux chiffres, a déploré Courtney Lee:

“Dans cette ligue, si vous ne continuez pas à battre sur cette piste, vous leur donnez des opportunités et des chances après les chances, vous réveillez leur confiance”, a déclaré le vétéran Courtney Lee. “Ensuite, ils ont l’impression de pouvoir jouer avec n’importe qui.”

Dallas s’est retrouvé à la traîne et a finalement perdu, non pas à cause d’une prière manquée de Luka Doncic en demi-terrain, mais en raison des erreurs mentales qui les ont empêchés de conserver cette avance solide à la mi-temps.