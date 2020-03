Luka Doncic et Kristaps Porzingis écrivent l’histoire contre les pélicans

Le match très attendu entre Luka Doncic et Zion Williamson s’est terminé en faveur des Dallas Mavericks, les Mavs remportant le match 137-133 en prolongation.

Doncic a mené son équipe avec un triple-double magistral de 30 points, 17 rebonds et 10 passes décisives, devenant le cinquième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer dix triples-doubles de 30 points en une saison.

Luka Doncic est le 5ème joueur de l’histoire de la NBA avec 10 doubles en 30 points en une saison.

Il rejoint Oscar Robertson, Russell Westbrook, James Harden et Michael Jordan 😳 pic.twitter.com/UzCWvY1L1I

– NBA sur ESPN (@ESPNNBA) 5 mars 2020

Rendant cet exploit encore plus impressionnant, Doncic a battu le record de franchise de Jason Kidd avec 21 triples doubles seulement cinq jours après son 21e anniversaire.

La jeune superstar slovène n’a cependant pas fait tout le travail avec Kristaps Porzingis qui a récolté 34 points et 12 rebonds. Avec cela, le duo étranger est devenu la quatrième paire de Mavs à enregistrer plus de 30 points et 10 rebonds en plus dans un match.

Ils sont également le premier duo Mavs à le faire au cours des 12 dernières années.

Luka Dončić et Kristaps Porzingis sont juste devenus la quatrième paire de coéquipiers #Mavericks à enregistrer plus de 30 points et 10+ rebonds dans le même match.

2020: Dončić & Porzingis

2008: Dirk Nowitzki et Josh Howard

2002: Dirk Nowitzki et Michael Finley

1996: George McCloud et Jason Kidd pic.twitter.com/SuJs5HHGBD

– Mavs PR (@MavsPR) 5 mars 2020

Chaque possession comptait dans le match très disputé. Les performances de l’équipe de Dallas sur le côté défensif ont complété les efforts offensifs de Doncic, Porzingis et Maxi Kleber enregistrant chacun cinq blocs. L’équipe a terminé le match avec 13 blocs, neuf de plus que la Nouvelle-Orléans.

Pendant ce temps, la recrue des Pélicans Zion Williamson n’a pas déçu. Le premier choix au classement général a mis fin à son premier match consécutif avec 21 points et six rebonds, poursuivant ainsi sa séquence de 13 matchs avec 20 points ou plus.

Le All-Star Brandon Ingram a mené les Pélicans avec 27 points, mais il s’est imposé en prolongation. Lonzo Ball a également connu une solide sortie avec un double double de 25 points et 11 rebonds. De plus, le jeune meneur a effectué six passes décisives.

Avec ces résultats, les Mavs ont maintenant une avance confortable de six matchs avec les Grizzlies, huitième tête de série. La défaite a un impact beaucoup plus important sur la Nouvelle-Orléans, qui reste en 12e tête de série à 24-38.