Luka Doncic établit un nouveau record de franchise avec 22 triples doubles

Il a fallu moins de deux saisons à la superstar des Mavericks de Dallas, Luka Doncic, pour établir le record des Mavs pour les triples doubles en carrière avec 22, par Dwain Price de Mavs.com.

Doncic a accompli l’exploit lors de la victoire de 127-123 en prolongation mercredi contre la sensation de recrue Zion Williamson et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Dans le match, le gardien slovène a marqué 30 points, 17 rebonds et 10 passes décisives sur 9-20 tirs sur le terrain et 4-11 tirs au-delà de l’arc.

Doncic a dépassé l’ancien meneur du Mavs, Jason Kidd, qui a passé huit saisons non consécutives avec Dallas, faisant deux apparitions avec les étoiles au cours de cette période. Kidd se classe également au quatrième rang avec 107 triples doubles en carrière en 19 saisons NBA.

Doncic réalise en moyenne un triple double sur l’ensemble de la saison. En 49 matchs, le joueur de 21 ans affiche 28,5 points, 9,3 rebonds et 8,8 passes décisives par match (tous les sommets de la carrière) tout en tirant 46,1% du terrain et 31,5% du profond.

Les Mavs se sont à nouveau transformés en une équipe éliminatoire légitime avec Doncic à la barre. À 38-25 ans, Dallas possède actuellement la septième tête de série de la Conférence Ouest et a de bonnes chances de jouer au basket-ball pour la première fois depuis 2016.

Luka Doncic n’était pas non plus le seul à avoir un impact dans le match de chapiteau de mercredi. Le grand homme de Dallas, Kristaps Porzingis, a récolté 34 points et 12 rebonds tandis que Brandon Ingram, Lonzo Ball et Williamson ont perdu respectivement 27, 25 et 21 points pour la Nouvelle-Orléans.