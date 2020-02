Luka Doncic jouera avec LeBron James dans le All Star

Les capitaines des équipes de la Conférence de l’Ouest, LeBron James et de l’Est, Giannis Antetokounmpo, n’a pas généré de surprise lors du processus de sélection de leurs quintets respectifs pour le Édition 69 Star Party en gardant en chacun d’eux les élus au suffrage universel.

07/02/2020 à 08:26

CET

Efe

Cela signifiait qu’il n’y avait aucun changement lorsque tout le monde restait à la conférence dans laquelle ils rivalisent avec leurs équipes respectives.

James, la superstar des Los Angeles Lakers, qui a remporté le droit de sélectionner en premier, il a décidé de son coéquipier, l’attaquant de puissance Anthony Davis, alors que le numéro trois préférait l’attaquant Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), il a assuré la base slovène avec cinq Luka Doncic (Dallas Mavericks) et septième il l’a utilisé avec l’escorte James durcit (Houston Rockets).

Bien quee Antetokounmpocourant Joueur le plus utile (MVP) de la Ligue, avec la deuxième sélection, il a préféré un autre grand homme, le pivot camerounais Joel Embiid, des Philadelphia Sixers.

Suivi par l’attaquant camerounais Pascal Siakam, des Raptors de Toronto tandis que les bases Marcheur de Kemba (Boston Celtics) et Apportez jeune, des Atlanta Hawks, a complété le cinquième Antetokounmpo, qui a choisi en premier dans la liste de réservation.

Cela lui a permis de choisir son coéquipier l’attaquant Khris Middleton, puis à gauche avec le pivot Bam Adebayo (Miami Heat), et lors de la troisième élection de la réserve pour son équipe, il a dirigé le centre français Rudy Gobert (Utah Jazz), suivi de l’escorte Jimmy Butler (Miami), la base Kyle Lowry (Toronto), l’attaquant Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) et l’escorte Donovan Mitchell (Utah).

De cette façon, seuls trois joueurs de réserve de l’Ouest ont rejoint l’équipe de Antetokoumpo.

Tandis que James Il a fait de même avec les réserves de son équipe en gardant quatre des sept qui ont été choisis par les entraîneurs de la Conférence de l’Ouest.

La star des Lakers a choisi sa première réserve de base Damian Lillard, des Portland Trail Blazers, puis est reparti avec le premier joueur de la Conférence de l’Est à arriver à son équipe, la base australienne Ben Simmons, des Philadelphia Sixers.

Un autre joueur étranger, le centre serbe Nikola Jokic, des Denver Nuggets, était la troisième réserve sélectionnée par James, qui est retourné chercher un joueur de l’Est pour rester avec l’avant-toit Jayson Tatum (Boston Celtics), tout en préférant également les bases occidentales, Chris Paul (Oklahoma City) et Russell Westbrook (Houston Rockets), pour conclure avec l’attaquant lituanien Domantas Sabonis (Indiana Pacers).

Contrairement à l’année dernière, lorsque James et Antetokounmpo Ils ont fait un échange, cette fois les deux joueurs ont dit qu’ils étaient satisfaits de leurs listes et n’ont pas mentionné l’idée de faire des changements.

“En fin de compte, vous ne pouvez pas vous tromper”, a-t-il déclaré. Antetokounmpo. “Ce sont tous des joueurs exceptionnels, tous excellents, et j’espère que nous pourrons nous amuser pendant le week-end.”

Avant le début du tirage, James et Antetokounmpo Les associations caritatives basées à Chicago ont annoncé que leurs équipes respectives soutiendraient le All-Star Game, James choisissant Chicago Scholars et Antetokounmpo pour After School Matters.

En hommage à la mémoire de l’ancienne escorte superstar des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère avec sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes qui étaient à bord du navire naufragé, l’équipe de Antetokounmpo utilisera le N ° 24 et Team LeBron n ° 8

La NBA a également annoncé des changements majeurs dans le format All-Star de cette année, transformant chaque période en un mini-jeu bénéfique avant un dernier trimestre non chronométré avec un score défini qui décidera quelle équipe gagnera.

Les scores seront réinitialisés à nouveau à 0-0 au début des deuxième et troisième périodes, puis réinitialisés pour commencer la quatrième période.

L’équipe qui remporte le match des étoiles sera la première à atteindre le score établi, déterminé par tous les points que l’équipe a marqués au cours des trois premiers trimestres combinés, plus 24, en hommage au maillot que Bryant portait au cours de la dernière décennie. de sa carrière dans la NBA.

.