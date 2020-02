Luka Doncic mène la victoire des Mavs contre Orlando Magic

La fin de la saison régulière de la NBA approche, et dans Dallas Mavericks Ils le savent. La franchise texane est en 7e position de la Conférence de l’Ouest, et un ralentissement à ce stade peut la faire rester sans jouer les séries éliminatoires.

Son premier test est venu après l’arrêt du All Star Weekend contre un Orlando Magic qui est pratiquement dans la même situation (8ème), mais dans la Conférence de l’Est. Le résultat, 122-106 pour les Mavs.

Luka Doncic Il a été en charge de mener la 34e victoire de Dallas dans ce cours. Le jeune joueur slovène, après avoir été l’un des grands protagonistes du week-end NBA Stars, a réalisé 33 points, 10 rebonds, 8 passes décisives, 1 vol, 1 butée, 10-21 en tirs de champ (47,6% TC) et 4-8 en triplets (50% T3).

Kristaps Porzingis, quant à lui, a offert une excellente version de lui-même. Le Letton, deuxième épée offensive, a réalisé 24 points, 10 rebonds, 5 passes décisives et 5 blocs. Sur le banc des Mavs, la grande performance de Maxi Kleber se démarque, avec 26 points et 3 rebonds en 22 minutes et demie.

By the Magic, le meilleur du match est venu de la main de Nikola Vucevic et Evan Fournier. Le premier a été le joueur le plus en vue de la Floride avec 27 points, 12 rebonds, 4 interceptions et 1 stoppeur, et le second a été le meilleur marqueur de son équipe avec 28 points.

