Luka Doncic nommé dans l’équipe All-Decade de l’Euroligue

Dallas Mavericks Luka Doncic a été honoré par son ancienne ligue, l’attaquant Mavs ayant été nommé mardi dans l’équipe de la décennie 2010-2020 de l’Euroligue.

Aucun joueur n’a accompli autant en si peu de temps et à un si jeune âge que le dernier joueur à être révélé en tant que membre de l’équipe 2010-20 de l’EuroLeague All-Decade!

👏 @ luka7doncic 👏 # GameON pic.twitter.com/P8qnQ79TOh

– Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) 24 mars 2020

Le Slovène de 21 ans a reçu des votes de fans, des médias et d’autres joueurs et a rejoint des stars plus expérimentées comme le retraité Juan Carlos Navarro de Barcelone et le grand Kyle Hines du CSKA Moscou.

Doncic a exprimé sa gratitude pour la distinction en retweetant un clip de certains de ses meilleurs moments avec le Real Madrid.

Je vous remercie! 💪🙏 https://t.co/6FLkrBAjYg

– Luka Doncic (@ luka7doncic) 24 mars 2020

La dernière distinction de Luka Doncic, quant à elle, a été accueillie avec des critiques mitigées, considérant qu’il n’a joué que trois saisons avant de se déclarer pour le repêchage de la NBA en 2018 et d’être repêché puis échangé aux Mavs.

Doncic est en effet l’une des recrues les plus accomplies à avoir jamais mis les pieds dans la NBA et toutes les distinctions parlent presque d’elle-même. En seulement trois saisons avec le Real Madrid, le gardien de 6 pieds 7 pouces est devenu champion de l’EuroLeague (2018), MVP unique (2018), MVP de l’EuroLeague Final Four (2018), First Team de l’EuroLeague (2018) , et deux fois l’EuroLeague Rising Star (2017, 2018), entre autres.

Doncic, qui n’avait que 18 ans lors de sa dernière saison à l’étranger, a récolté en moyenne 16 points, 4,85 rebonds et 4,3 passes décisives en 33 matches d’EuroLeague. Il est considéré comme un savant du basket-ball depuis le premier jour et a même fait ses débuts seniors pour la Slovénie en 2016 à seulement 17 ans.

Les journées EuroLeague du garde Mavs sont désormais derrière lui. Doncic a pris d’assaut la ligue depuis son année recrue et a maintenant franchi un pas énorme vers la célébrité.

Il faisait en moyenne près du triple-double de 28,7 points, 9,3 rebonds, 8,7 passes décisives et 1,1 interceptions avant la suspension de la NBA en raison de la pandémie de coronavirus.