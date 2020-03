Luka Doncic prend du recul sur le visage de Zion Williamson

Mercredi soir, les fans de la NBA ont affronté deux des jeunes stars les plus brillantes de toute la ligue alors que les Mavericks de Dallas affrontaient les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. La bataille de Luka Doncic-Zion Williamson est la première du genre, et la star des Mavs a déjà fait de son mieux pour en faire un spectacle.

Au milieu du premier quart, Williamson a été jumelé avec Doncic sur le périmètre. La star slovène en a profité avec un triple triple rapide avec la main de Williamson dans le visage.

Luka avec un pas en arrière sur Zion, puis lui a refusé le laissez-passer de sortie 👀 pic.twitter.com/YisHSh7AgR

– ESPN (@espn) 5 mars 2020

Les efforts de Doncic ne se sont pas arrêtés là, cependant, car le garde de Mavs de deuxième année refuserait alors un laissez-passer destiné à Williamson, ce qui entraînerait un chiffre d’affaires pour les Pélicans.

Après avoir raté la première moitié de la saison avec une blessure, Zion Williamson a mis la ligue en garde lors de ses 16 premiers matchs. Le choix global n ° 1 en 2019 marque 24,2 points et 6,9 rebonds par match tout en tirant 58,8% pour les Pélicans.

Quant à Luka Doncic, le joueur de 21 ans affiche en moyenne 28,5 points, 9,3 rebonds et 8,8 passes décisives par match pour une équipe de Mavs actuellement en septième tête de série de la Conférence Ouest.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez les Mavs et les autres jeux NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet scores sous la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.