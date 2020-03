Luka Doncic ré-blesse le pouce contre les pélicans, négatif aux rayons X

Lors du match de mercredi entre les Mavericks de Dallas et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, la star des Mavs, Luka Doncic, s’est blessé au pouce. Heureusement, les résultats des rayons X étaient négatifs.

Selon Brad Towsend du Dallas Morning News, Doncic a reconnu que son pouce allait faire mal à chaque match.

Doncic dit qu’il a subi une radiographie du pouce gauche. Ne sait pas le résultat. Il a dit qu’il avait été touché. “Ça va faire mal à chaque match”, je le sais. “

Rayons X négatifs, officiellement toujours un pouce foulé. Les rayons X étaient de précaution.

Doncic a raté plusieurs matchs en raison d’une entorse au pouce ainsi que d’autres blessures. Sans leur meilleur joueur sur le terrain, l’équipe dirigée par Rick Carlisle a joué de manière incohérente. De l’une des meilleures équipes de l’Ouest dès le début, les Mavs sont maintenant septièmes avec une fiche décente de 38-25.

Pour la saison, le joueur de 21 ans affiche en moyenne 28,5 points, 9,3 rebonds et 8,8 passes décisives. Lors de sa récente victoire contre les Pélicans, Doncic a récolté 30 points, 17 rebonds et 10 passes décisives, établissant un nouveau record de Mavs pour le plus de triples doubles de l’histoire de l’équipe.

Alors que le Slovène affiche des chiffres extraordinaires dès sa deuxième année dans la ligue, les analystes sont toujours préoccupés par sa chimie avec son compatriote Kristaps Porzingis. KP lui-même en est conscient mais pense que son équipe avec Doncic va s’améliorer.

“Nous cliquons de plus en plus avec le temps”, a déclaré Porzingis, par Jasmyn Wimbish de CBS Sports. «Il se fait une idée de moi et je le ressens et maintenant que je suis au 5 – ça n’a pas vraiment d’importance 4 ou 5 – mais quand je suis au sommet de la clé en commençant l’offensive , Je me sens plus à l’aise dans cette position. Je pense que ces 10, 20, 30 derniers matchs, nous nous sommes améliorés et je pense qu’avec le temps, ça ne fera que s’améliorer. »

Il convient de noter que Luka et Porzingis ont tous deux enregistré plus de 30 points et 10 rebonds chacun dans la victoire des Mav sur les Pélicans,

Pour qu’ils travaillent plus loin sur leur chimie, Luka Doncic doit donc être en bonne santé pour aller de l’avant. Espérons que sa blessure au pouce ne deviendra pas grave.