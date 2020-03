Luka Doncic remporte le pari FIFA avec Jalen Brunson

Pour laisser passer le temps au milieu de la suspension de la saison NBA 2019-20 en raison du nouveau coronavirus, Luka Doncic et Jalen Brunson des Dallas Mavericks ont parié sur la FIFA. Si Brunson gagne, Doncic devra porter un maillot des Eagles pour le prochain match des Mavs. Et si Doncic gagnait, Brunson devrait porter un maillot des Cowboys.

En attendant Doncic, Brunson frappait ses ennemis en ligne. Il a tweeté «6-0», avertissant Doncic que ce ne serait pas facile de le battre.

6-0 🤷🏽‍♂️

– Jalen Brunson (@ jalenbrunson1) 18 mars 2020

Mais il s’est avéré que Doncic est un pro de la FIFA. Il a battu Brunson 7-3.

7-3 peut-être la prochaine fois @ jalenbrunson1 🙂🙂🙂🙂

– Luka Doncic (@ luka7doncic) 18 mars 2020

Et selon les règles du pari, Brunson portera un maillot des Cowboys dans le prochain match des Mavs quand il le sera.

Wentz one sur mesure https://t.co/gpOLE66m9U

– Jalen Brunson (@ jalenbrunson1) 18 mars 2020

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé un report des événements de plus de 50 personnes pour les deux prochains mois. A ce titre, la NBA envisage la reprise de la saison de mi-juin à août. Les propriétaires et les cadres se sont penchés sur les tribunaux et les installations d’entraînement de la G League. Dans le cas où la saison reprendrait, les matchs auront lieu sans fans et avec un équipage limité.

Au moment d’écrire ces lignes, sept joueurs au total étaient infectés par COVID-19. Il s’agit de Gobert et Donovan Mitchell de l’Utah Jazz, de Christian Wood des Detroit Pistons et de quatre joueurs des Nets, dont Kevin Durant.

Compte tenu de cette évolution, il semble que le temps ne puisse que dire quand la saison NBA reprendra ou si elle se poursuivra. À l’heure actuelle, la priorité du monde entier est d’arrêter la propagation du virus.