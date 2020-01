James Harden n’a pas obtenu la victoire qu’il voulait pour les Rockets de Houston, mais il a mérité le respect de l’un des meilleurs de la NBA.

Harden a marqué 34 points dans la défaite de samedi, ce qui était très proche de sa moyenne historique de 37,1 points par match cette saison. C’est le total le plus élevé de tous les joueurs de la NBA en 56 ans, et le plus élevé par un gardien de tous les temps.

Dans l’interview sur le terrain d’ABC d’après-match de la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James juste après la fin du match, le quadruple joueur par excellence et triple champion de la NBA a dit ceci à propos de la défense de Harden:

Ce n’est que l’un des meilleurs buteurs que nous ayons jamais vus dans ce jeu. Il va prendre quelques clichés et il va en faire beaucoup aussi.

Cependant, les Lakers ont réussi à maintenir le MVP 2018 en dessous de son efficacité habituelle. Les 34 points de Harden samedi se sont inscrits à 40,0% au total et 22,2% à 3 points, bien en dessous de sa moyenne 2019-2020 de 44,5% sur le terrain et de 37,0% à partir de la gamme de 3 points.

Alors que le vétéran garde Danny Green a souvent été le premier défenseur de Harden, c’est la longueur collective des Lakers – y compris le 6 pieds 9 James – qui a vraiment posé des problèmes à Harden et aux Rockets. Cela limitait les voies de circulation et cela signifiait également qu’il y avait un défenseur capable de piéger ou de contester tard, si cela était jugé nécessaire.

Concernant leur stratégie défensive contre Harden, James a déclaré:

Nous devions juste le garder hors de la ligne des 3 points et essayer de le garder hors de la ligne des lancers francs. … Chaque fois qu’il entrait dans sa danse, entrait dans son iso, on essayait juste de mettre un deuxième corps. Faites-lui abandonner le ballon. Certains de ceux qu’il a ratés, nous avons eu de bons confinements et de bons concours, donc cela a bien fonctionné pour nous.

De son côté, James a mené les Lakers avec 31 points (52% de tirs) et 12 passes. Harden a maintenant une série de victoires sur James lors de huit rencontres consécutives, ce qui est le plus long par un joueur contre James au cours de sa carrière de 17 ans dans la NBA.

Mais James a remporté le vrai prix avec la victoire, inversant une tendance dans laquelle l’équipe de Harden avait remporté cinq des six derniers matchs contre James. Les deux futurs Temple de la renommée sont prévus pour un match revanche le jeudi 6 février, lorsque les Lakers accueilleront les Rockets.

