Lundi prévu NBA Démarrage des files d’attente et des nouvelles des blessures

Crédit:

Issac Baldizon / NBAE via .. Sur la photo: Jimmy Butler

24 février 2020, 09h30 HNE Ci-dessous, vous trouverez des nouvelles sur les blessures et les alignements de départ prévus pour l’ardoise NBA de lundi, y compris les dernières nouvelles sur Ben Simmons, Tobias Harris, Jimmy Butler et plus encore.Visitez le lien intégré FantasyLabs pour des nouvelles en temps réel et mises à jour.

Vous trouverez ci-dessous les alignements de départ prévus pour chaque équipe de la NBA pour la liste de huit matchs de lundi, ainsi que des nouvelles notables pour chaque équipe. Pour les mises à jour en temps réel de ces files d’attente, consultez l’outil NBA Labs Insiders.

Dernière mise à jour à 9 h 30 HE.

Programmation prévue de la composition de la NBA pour le lundi 24 février

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter