Lundi prévu NBA Démarrage des files d’attente et des nouvelles des blessures

Crédit:

Stacy Revere / .. Sur la photo: Giannis Antetokounmpo # 34 des Milwaukee Bucks.

09 mars 2020, 11 h 29 (HAE) Ci-dessous, vous trouverez des informations sur les blessures et les alignements de départ prévus pour l’ardoise NBA de lundi, y compris les dernières nouvelles sur Giannis Antetokounmpo, Fred VanVleet et plus encore.Visitez le lien intégré FantasyLabs pour des nouvelles et des mises à jour en temps réel.

Vous trouverez ci-dessous les alignements de départ prévus pour chaque équipe de la NBA pour la liste de trois matchs de lundi, ainsi que des nouvelles notables pour chaque équipe. Pour les mises à jour en temps réel de ces files d’attente, consultez l’outil NBA Labs Insiders.

Dernière mise à jour à 11 h 30 HE.

Programmation de la composition de la NBA à partir du lundi 9 mars

Atlanta Hawks: Trae Young – Kevin Huerter – De’Andre Hunter – John Collins – Dewayne Dedmon

Charlotte Hornets: Devonte ’Graham – Terry Rozier – Miles Bridges – PJ Washington – Cody Zeller

Pépites de Denver: Jamal Murray – Gary Harris – Will Barton – Paul Millsap – Nikola Jokic

Milwaukee Bucks: Eric Bledsoe – Wes Matthews – Khris Middleton – Ersan Ilyasova – Brook Lopez

Raptors de Toronto: Kyle Lowry – Norman Powell – OG Anunoby – Pascal Siakam – Serge Ibaka

Utah Jazz: Mike Conley – Donovan Mitchell – Bojan Bogdanovic – Royce O’Neale – Rudy Gobert

Nouvelles sur les blessures

Atlanta Hawks: Jeff Teague (maladie), De’Andre Hunter (genou) et DeAndre Bembry (abdominale) sont discutables. John Collins (cuisse) et Kevin Huerter (aine) sont probables.

Charlotte Hornets: Rien de nouveau.

Pépites de Denver: Rien de nouveau.

Milwaukee Bucks: Giannis Antetokounmpo (genou) reste absent. DJ Wilson (cheville) est à déterminer.

Raptors de Toronto: Fred VanVleet (épaule) est à déterminer.

Utah Jazz: Rien de nouveau.