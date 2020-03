L’Utah espère qu’une pause réparera les relations entre Gobert et Mitchell

Le front office d’Utah Jazz espère que cette interruption de la saison 2019-2020 aidera à rétablir la relation entre leurs deux plus grandes stars, Donovan Mitchell et Rudy Gobert, selon Tony Jones de The Athletic.

Gobert a été le premier joueur de la NBA à être positif pour le coronavirus mercredi, et Mitchell a été testé positif le lendemain. Lorsque Mitchell s’est adressé aux médias sociaux pour remercier ceux qui lui souhaitaient un prompt rétablissement, il a également utilisé un libellé unique lorsqu’il a discuté de la nécessité de prendre la situation au sérieux, faisant allusion à un ressentiment avec Gobert.

Cela a été confirmé dans une interview de Good Morning America avec Robin Roberts lundi, alors que Mitchell admettait une certaine frustration envers son coéquipier, qui avait négligé de toucher les joueurs et leurs possessions.

Heureusement pour le Jazz, aucune des 58 autres personnes testées pour le coronavirus mercredi soir n’a été testée positive – seulement Gobert et Mitchell. Pourtant, il y a beaucoup à réparer dans ce lien.

“Réparer cette bosse sur la route entre Mitchell et Gobert pourrait devenir le plus grand défi pour l’entraîneur de jazz Quin Snyder et le front office à ce jour”, a écrit Jones.

Mitchell était allé à plusieurs reprises pour Gobert au cours de ses deux saisons et demie précédentes, notant que Gobert était un joueur digne des étoiles, un excellent coéquipier et le joueur défensif le plus dominant de la ligue.

Cette relation a pris un coup lorsque Gobert s’est moqué de l’épidémie de coronavirus, touchant tous les microphones des journalistes après une conférence de presse lundi dernier.

Mitchell et Gobert sont les piliers du système Jazz: un marqueur dynamique aux trois niveaux et une force avec laquelle il faut compter dans la peinture.

Si les deux sont encore sous le choc de cet incident, cela pourrait mettre un terme aux espoirs des éliminatoires du Jazz et à leurs ambitions au-delà si une demande d’échange ou un mécontentement existeraient à côté de l’autre une fois que la saison reprendra.