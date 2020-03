Lynn Williams devrait être l’attaquante partante de l’USWNT contre l’Angleterre

L’équipe nationale féminine des États-Unis entre en Coupe SheBelieves avec un problème au centre avant. Alex Morgan n’est pas disponible en raison de sa grossesse jusqu’en mai au moins, et il est possible qu’elle n’atteigne pas la forme maximale à temps pour les Jeux olympiques d’août. Pour l’instant, cela laisse Vlatko Andonovski avec deux options au poste: Carli Lloyd et Lynn Williams récemment rappelée.

La volonté de Morgan de faire le sale boulot, tout en étant l’avant-centre le plus doué de l’USWNT, la rend presque irremplaçable. Il n’y a personne dans la piscine qui égale son jeu de hold-up et sa contribution de passes. Andonovski devra décider quelles qualités il est prêt à renoncer dans un remplacement, et en ce moment, Williams ressemble à son pari.

Sous Jill Ellis, Williams a été dans et hors de l’équipe à plusieurs reprises, avant d’être totalement exclu des préparatifs de la Coupe du monde. Malgré sa domination constante de NWSL au cours des quatre dernières saisons – y compris un prix MVP 2016 – Williams et Ellis n’ont jamais semblé être sur la même longueur d’onde.

Mais les choses ont été différentes sous Andonovski. Williams avait l’air impressionnante en matchs amicaux à la fin de l’année dernière, et en conséquence, elle est entrée dans la rotation avant pour les qualifications olympiques. Elle a surpassé Lloyd dans ce tournoi, marquant trois buts contre un pour Lloyd’s, et a marqué un but et une passe en finale contre le Canada.

Le but, qui a brisé une impasse dans la seconde moitié, était une sorte que Lloyd ne marque généralement pas. Cela venait directement de la pression exercée sur la défense.

Son aide a également été excellente pour la patience dont elle a fait preuve. Au lieu de jouer Rapinoe tôt, elle a attendu que Kadiesha Buchanan s’engage, s’assurant que le tir de Rapinoe ne serait pas contesté une fois qu’elle aurait reçu le ballon.

Ni Williams ni Lloyd ne sont aussi cohérents que Morgan dans un maillot de l’USWNT, mais le rythme de travail de Williams à l’avant fait d’elle une contributrice positive même lorsqu’elle ne marque pas ou n’aide pas. Lloyd est intelligente pour exploiter l’espace, qu’elle s’enfonce profondément comme un faux neuf ou qu’elle reste haute comme un pur braconnier. Elle est meilleure que Williams pour prédire les mouvements des défenseurs. Mais ce style de jeu signifie qu’elle a rarement un impact sur les jeux dans lesquels elle ne marque pas ou n’aide pas.

Williams, quant à lui, est l’un des presseurs les plus actifs que vous trouverez dans le monde. L’objectif ci-dessus est un instantané de la façon dont elle joue généralement. Même si elle n’est pas directement impliquée dans le marquage des jeux, elle ferme efficacement les défenseurs adverses et force les revirements.

Voici une comparaison entre les chiffres clés de Lloyd et Williams dans NWSL la saison dernière, de StatsBomb. Ils sont tous deux d’excellents tireurs de volume et dribbleurs. Le volume de touches plus élevé de Williams dans la surface et l’assistance xG ont probablement plus à voir avec la qualité relative de l’équipe sur laquelle elle joue plutôt que d’être un meilleur joueur que Lloyd. La plus grande chose à noter est la fréquence à laquelle elle récupère le ballon en appuyant. Elle n’est pas seulement plus active que Lloyd, elle sait aussi mieux forcer les erreurs lorsqu’elle se rapproche des défenseurs.

Pour moi, c’est le point le plus important dans le cas où Williams devient le premier choix au centre avant jusqu’à ce que Morgan soit en pleine forme. En tant que tireur, dribbleur et passeur, Williams est similaire à Lloyd. Mais en ce qui concerne la contribution urgente? Il n’y a pas de comparaison.

Andonovski n’a pas de remplacement Morgan disponible. Au lieu d’un, il devrait choisir le joueur qui fait le plus pour reprendre possession de ses autres étoiles attaquantes.