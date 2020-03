Madison Square Garden pour aider à payer les employés

Les New York Knicks prennent enfin des mesures. Le groupe MSG paiera les employés jusqu’au 3 mai au moins en raison des arrêts de travail actuels dus à la pandémie de coronavirus, selon une note envoyée au personnel de l’événement.

Ian Begley de SNY.tv a également indiqué avoir créé un fonds de secours pour aider les employés dans le besoin.

Dans une note envoyée au personnel de l’événement, MSG a déclaré qu’elle paierait les travailleurs de ses multiples sites au minimum par 5/3. Un fonds de secours a également été créé pour aider les employés dans le besoin grâce à un don de 1 million de dollars de MSG, 1 million de dollars de la Dolan Family Foundation et 300 000 $ de l’équipe de gestion de MSG.

– Ian Begley (@IanBegley) 28 mars 2020

Les Knicks et les Rangers (tous deux faisant partie de MSG) ont été parmi les dernières franchises à répondre à la requête du personnel payant de l’événement et des employés de l’aréna. Bien que le propriétaire des Knicks, James Dolan, ait laissé entendre que MSG prévoyait d’en faire autant il y a quelques semaines. Cela faisait suite à une série de publicités négatives visant Dolan par la ligue de basket BIG3.

Via Marc Berman du New York Post.

La publicité arrive à un moment où Dolan a accepté d’indemniser les travailleurs de Garden pour les matchs manqués du Big East Tournament de cette semaine et les futurs matchs de Knicks and Rangers, selon une source de Garden.

“Nous avons déjà pris des mesures immédiates cette semaine et travaillons sur un plan à plus long terme”, a déclaré une source de Garden à The Post.

Les Mavericks de Dallas et les Cavaliers de Cleveland ont été parmi les premières équipes à dire qu’ils paieraient les employés en totalité pendant l’arrêt. Bien que d’autres franchises aient été plus hésitantes.

Cependant, la déclaration initiale des Philadelphia 76ers concernant la réduction des paiements et le licenciement potentiel des travailleurs a été accueillie avec une tonne de réactions. Ce qui a finalement poussé les Sixers à reconsidérer tout en encourageant d’autres équipes et propriétaires à payer leurs employés.

Les hauts responsables de la ligue – dont Adam Silver et Mark Tatum – de la NBA ont également pris des réductions de salaire dans le but de redistribuer des fonds aux employés. Et certains joueurs – comme Kevin Love, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid – ont déclaré qu’ils paieraient de leur poche pour aider l’effort.

MSG a pris son temps pour élaborer un plan, bien qu’il semble avoir élaboré une stratégie de rémunération des employés.