Madrid, champion de la Copa del Rey pour la 28e fois de son histoire

Il Real Madrid champion du Copa del Rey basketball 2020. L’équipe dirigée par Pablo Laso s’est imposée à Malaga Unicaja, qui est venu avec force au rendez-vous pour être l’organisateur et le tournoi local. Le résultat final a été écrasant, 68-95, soit une différence de 27 points.

La tempête blanche se fait sentir depuis le début du match. Un résultat du premier trimestre par 13-26 en faveur de Madrid a décanté le reste du match. En dépit d’être devant ses fans, Unicaja n’a pas été en mesure d’offrir un minimum de résistance au schéma si efficace de Laso.

Le MVP de la finale a été Facundo Campazzo. La base argentine a donné un récital d’assistant complet. En 32 minutes sur la piste a ajouté un total de 13 points, 13 passes décisives, 4 rebonds, 2 récupérations et 30 valorisation. Campazzo lui-même a également été nommé meilleur joueur de la Copa del Rey.

A noter également les performances dans le set madrilène de Jaycee Carroll avec 20 points, 4 rebonds et 20 valorisation, Walter Tavares avec 12 points, 2 rebonds, 1 récupération et 1 stopper, et Trey Thompkins avec 10 points, 2 rebonds, 2 récupérations et 1 prise.

À Unicaja, le joueur le plus en vue du match était l’Espagnol Darío Brizuela, qui a réalisé 22 points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 19 évaluations. La clé de la défaite a été que pas un seul joueur du reste de l’équipe de Malaga n’a réussi à surmonter la barrière des 10 points.

De cette façon, le Madrid de Pablo Laso continue de marquer l’histoire. Malgré la perte d’étoiles en cours de route, il continue de gagner et d’accumuler des trophées pour ses virtrines. Objectif suivant: ACB League et Euroligue.

