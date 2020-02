Madrid rend hommage aux dépens d’un Panathinaïkos impuissant

Nième démonstration de la puissance de Real Madrid dans la Euroligue 2019/2020 récoltant une précieuse victoire à domicile contre le Panathinaikos par 96-78. L’équipe dirigée par Pablo Laso a montré un jeu choral qui se manifeste par le fait que jusqu’à sept joueurs ont dépassé dix points, étant le meilleur buteur Walter Edy Tavares, avec 15 points. Facundo Campazzo Il a de nouveau été sublime dans la direction et a mené un Madrid solide dès le départ et qui a écrasé son adversaire avec des jeux au poste de Plateau Thompkins et de grandes continuations de Rudy Fernández et Jaycee Carroll. Mario Nakic a eu le temps de jouer quelques minutes depuis la résolution du match pendant la majeure partie du dernier quart-temps. 20-6 est l’équilibre pour l’équipe espagnole, qui reste deuxième du tableau, où les Athéniens restent avec 14-12.

