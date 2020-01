Magic at Lakers 15/01/20: Cotes et tendances de paris NBA

par OddsShark (@OddsShark | https://twitter.com/oddsshark)

Les Lakers de Los Angeles ont une fiche de 6-0 et une fiche de 3-2-1 contre l’écart lors de leurs six derniers matchs à domicile. Les Lakers tenteront d’étendre leur séquence de victoires à domicile à sept matchs et leur séquence de victoires à 10 matchs avec une victoire à domicile sur le Orlando Magic mercredi soir.

Los Angeles est un favori à domicile de 9,5 points sur les cotes NBA des paris sportifs surveillés par OddsShark.com. Lors de leurs neuf derniers matchs contre des équipes de la division Sud-Est, les Lakers ont une fiche de 7-2 contre l’écart.

La magie chez les Lakers | Rapport de correspondance OddsShark

Anthony Davis est répertorié comme douteux contre l’Orlando Magic, mais les Lakers n’ont pas vraiment beaucoup d’incitation à le précipiter. Avec LeBron James marquant 31 points et huit passes décisives en 33 minutes lundi soir, Los Angeles a obtenu une victoire de 128-99 contre les Cavaliers de Cleveland. Les Lakers ont maintenant une fiche de 9-0 SU et 6-2-1 ATS au cours de leurs neuf derniers matchs, y compris un étirement actuel de 4-0 ATS au cours de leurs quatre derniers matchs sans Anthony Davis, remportant ces matchs avec une marge moyenne de 22,3 points par match.

Au cours des 40 premiers matchs de 2019-20, les Lakers ont ouvert une avance de cinq matchs sur le reste de la Conférence de l’Ouest avec un dossier de 33-7 SU et 22-17-1 ATS.

Cette année a été une saison décevante pour le Magic, mais les choses semblent finalement se retourner. Après avoir terminé le mois de décembre dans un marasme 3-8 SU et 3-7-1 ATS, Orlando a ouvert janvier avec une course 5-2 SU et 6-1 ATS. Une des principales raisons de la récente poussée est le jeu amélioré de Nikola Vucevic, qui commence à ressembler à son ancien moi avec 20,9 points et 13,9 rebonds par match au cours des sept derniers matchs du Magic. Les Magic sont 6-13 SU et 10-8-1 ATS sur la route cette saison.

Le total de mercredi soir est fixé à 212,5 points sur les sites de paris sportifs. L’UNDER est 10-2 lors des 12 dernières rencontres entre les Lakers et le Magic.

Rajon Rondo est exclu pour ce match contre Orlando alors qu’Anthony Davis est discutable. Mais avec la façon dont les Lakers jouent de haut en bas en ce moment, il sera difficile de les affronter, peu importe qui est dedans ou dehors.

Consultez OddsShark sur Twitter et Instagram ou rendez-vous sur YouTube pour une analyse des meilleurs jeux de cette semaine. De plus, l’ordinateur OddsShark sert des choix quotidiens de NBA pour les parieurs.