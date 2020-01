Magic hand Lakers 1st L de l’équipe sous-.500 derrière Fultz triple-double

Un début difficile et une mauvaise nuit de tir de leurs meilleurs buteurs ont entraîné une défaite improbable mercredi soir pour les Los Angeles Lakers, 119-118 contre l’Orlando Magic. La défaite a brisé une séquence de victoires de neuf matchs des Lakers et c’est également leur première défaite cette saison contre une équipe avec un dossier inférieur à .500. Les Lakers étaient la dernière équipe de la NBA qui n’avait pas encore perdu contre une équipe avec un record perdant.

LeBron James a eu une nuit difficile à tirer le ballon, obtenant 7 des 19 sur le terrain et 2 pour 9 sur la ligne des 3 points, mais il a égalé son record de carrière mercredi avec 19 passes décisives. Une grande raison expliquait le jeu de Troy Daniels et Quinn Cook sur le banc des Lakers alors que les deux gardes tranchants mais rarement utilisés se combinaient pour 39 points sur le banc des Lakers. Les Lakers avaient besoin de tous les points car ils devaient récupérer de 21 points pour en faire un match.

Pour Orlando, Aaron Gordon a réalisé les jeux les plus marquants avec quelques dunks et une défense solide sur LeBron James, mais Markelle Fultz a volé la vedette dans la séquence alors qu’il marquait un panier difficile sur LeBron pour donner au Magic une avance de trois points. Sur le panier, Fultz a fait une légère variation sur le célèbre spin-move de LeBron, tout en portant une paire de LeBron 17, soit dit en passant. Fultz a terminé avec 21 points, 10 passes décisives et 11 rebonds.

Sur la possession suivante, James a tenté d’égaliser le match mais a raté la tentative de 3 points.

En plus de la nuit de tir difficile de LeBron, Kyle Kuzma était aussi un maigre 2 pour 10 et le Dwight Howard normalement efficace était de 4 pour 10. Une grande partie de ce crédit devrait aller au Magic, qui est entré dans le jeu classé n ° 5 sur la défensive évaluation.

Les Lakers entament maintenant un road trip de cinq matchs qui débutera samedi soir avec un match télévisé national contre James Harden, Russell Westbrook et les Houston Rockets.

