Magic Johnson appelle le numéro de LeBron James 1 joueur de sport dans le monde ‘

Ce que LeBron James a fait lors de sa 17e saison de NBA avec les Lakers de Los Angeles est tout simplement incroyable.

James a assumé le rôle de meneur de l’équipe, menant la ligue en passes décisives tout en s’établissant comme favori du championnat, détenant le meilleur record de la Conférence Ouest.

Alors que la saison 2019-20 NBA avançait, les performances de James semblaient s’améliorer encore, faisant un excellent travail des deux côtés du sol et s’inscrivant comme un concurrent légitime du joueur le plus utile à côté de Giannis Antetokounmpo. Le niveau de jeu irréel de James a attiré l’attention de tout le monde du basket-ball, y compris Magic Johnson.

Johnson a continué à soutenir James et les Lakers malgré sa décision controversée de quitter ses fonctions de président des opérations de basket-ball à la fin de la saison dernière. Lors d’une récente apparition sur ESPN First Take, Johnson rendrait les plus grands éloges à James, le qualifiant de meilleur joueur de sport au monde, tel que transcrit par Adam Wells de Bleacher Report:

«Quand nous sommes arrivés en janvier, LeBron a continué à dominer. Puis le [March 6 game], il a défendu Giannis Antetokounmpo et a fait un travail incroyable. LeBron a réussi et dominé en marquant, rebonds et passes décisives. Puis il se retourna [on March 8], ils ont battu les Clippers… il a dominé aux deux extrémités du terrain. J’ai dit “c’est votre MVP”. Donc, LeBron James, pour moi si la saison se termine aujourd’hui, est le MVP de la ligue. … J’aime Patrick Mahomes, mais ce n’est pas LeBron James. Et LeBron James est le joueur de sport n ° 1 au monde. »

Il est difficile de contester le point de Johnson. La capacité de James à maintenir ce haut niveau de jeu pendant une période aussi longue est incroyable. Alors que des sondages récents suggèrent qu’il n’a pas tout à fait dépassé Antetokunmpo dans la course cette saison, il s’est sans aucun doute rétabli comme le meilleur joueur du monde après une année 1 avec les Lakers.

Il est extrêmement difficile de mesurer les joueurs de différents sports les uns contre les autres, mais James aurait certainement de bonnes raisons d’être le meilleur joueur de sport au monde. Patrick Mahomes a été formidable lors de ses deux premières saisons dans la NFL, mais n’a pas la longévité de James. De nombreux autres athlètes devraient également participer au débat, tels que Serena Williams, Mike Trout, Lionel Messi et Simone Biles.

Peu importe qui se trouve en tête de liste, il ne fait aucun doute que James doit participer à toute discussion sur les meilleurs athlètes du monde.