Magic Johnson compare la crise du coronavirus à celle du SIDA

Magic Johnson a comparé la crise mondiale qui se produit avec la coronavirus avec lequel vous avez vécu dans les années 80 et au début des années 90 avec le SIDA:

«Les mêmes problèmes que nous avions alors les ont maintenant: de mauvaises informations, un mythe sur ce qui ne peut pas arriver à la communauté noire, une mauvaise éducation au VIH et au SIDA. C’est exactement la même chose avec le coronavirus. »

Selon les données de l’Associated Press, 42% des personnes tuées par un coronavirus aux États-Unis étaient noires. Compte tenu du fait qu’ils représentent 21% de la population totale, le pourcentage est très élevé.

O W ÊTES-VOUS IL Y A 28 ANS?

Le 7 septembre 1991, Magic Johnson a annoncé au monde qu’il était porteur du virus VIH, un virus responsable de la maladie communément appelée SIDA.

Voici comment Magic l’explique: «Nous devons vraiment y faire face. Je suis donc satisfait de ce que dit la NBA: «Nous devons faire quelque chose car qui est là sur la piste? La plupart des joueurs sont afro-américains. La plupart de ceux qui aiment ce sport sont afro-américains. Nous aimons notre basket. C’est très important pour le moment. »

Johnson filmera des annonces d’intérêt public et participera à diverses discussions virtuelles visant à atteindre les fans de couleur de la NBA. Johnson, avec d’autres joueurs et entraîneurs, mènera une série de sessions en ligne avec des professionnels de la santé et discutera des prétendues façons dont les personnes de couleur sont plus affectées par le coronavirus que leurs pairs blancs.

