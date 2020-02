Magic Johnson estime que les Lakers ont toujours besoin d’un troisième marqueur constant pour battre les Clippers

La Conférence de l’Ouest est empilée pour la saison 2019-2020 de la NBA, mais alors que des équipes telles que les Denver Nuggets, l’Utah Jazz et les Houston Rockets cherchent à se qualifier pour les finales de la NBA, la plupart croient qu’il s’agira d’une confrontation entre les Los Angeles Lakers et Los Angeles Clippers.

Jusqu’à présent cette saison, les Lakers ont été l’équipe la plus cohérente et la plus cohérente, détenant le meilleur record.

D’un autre côté, les Clippers ont battu les Lakers dans les deux affrontements en tête-à-tête et ont la meilleure liste sur papier aux yeux de la plupart. Cela inclut Magic Johnson.

Johnson a récemment parlé du match Lakers-Clippers et a déclaré qu’en termes de composition globale, ce dernier avait probablement l’avantage, selon Mark Medina d’USA Today Sports:

“Si vous regardez l’homme pour l’homme, (les Clippers sont) probablement meilleurs que (les Lakers) en termes de banc”, a déclaré Johnson à Chicago au McDonald’s Black and Positivity Golden “Beyond the Court”. “

C’est un point intéressant soulevé par Johnson car les alignements de départ de l’équipe sont assez même avec deux joueurs All-Star entourés de joueurs solides. Cependant, les Clippers peuvent venir avec Lou Williams, Montrezl Harrell, Landry Shamet et maintenant le Reggie Jackson récemment signé sur le banc.

Malgré cela, Johnson estime qu’Anthony Davis et LeBron James peuvent surmonter cela, surtout s’ils peuvent faire émerger un troisième marqueur:

«Mais pour Anthony Davis et LeBron James, pour moi, ils vont être la clé et ils vont devoir dominer dans cette série. Ensuite, nous allons avoir besoin de ce troisième buteur. “

Il ne fait aucun doute que Davis et James devront être à leur meilleur pour battre les Clippers, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Quelqu’un devra intensifier ses efforts pour les Lakers et le choix évident aux yeux de beaucoup serait Kyle Kuzma.

Ce n’est pas la saison espérée de Kuzma qui a du mal à trouver de la cohérence au milieu d’un nouveau rôle et de problèmes de blessures en début de saison.

Même encore, il a montré des flashs du joueur que beaucoup pensent qu’il peut être un marqueur de volume qui peut aider à porter l’infraction lorsque James et Davis sont en dehors ou en difficulté. Il a également travaillé dur pour améliorer d’autres facettes de son jeu, faisant des progrès en tant que passeur, défenseur et rebondeur.

D’un autre côté, peut-être que la force de l’équipe est que n’importe lequel de ses joueurs pourrait être ce troisième buteur chaque soir.

Danny Green, Avery Bradley, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso et Rajon Rondo ont tous eu de grosses nuits à des moments différents cette saison. Mais l’intensification des éliminatoires de la NBA 2020 sera une nécessité pour tous les joueurs de rotation si les Lakers prévoient de dépasser les Clippers.