Magic Johnson nomme la chèvre du collège Kareem Abdul-Jabbar

Il y a eu plusieurs joueurs de basket-ball exceptionnels dans les rangs collégiaux au fil des ans, mais l’icône des Lakers de Los Angeles Magic Johnson estime que Kareem Abdul-Jabbar était le plus grand de tous.

La plupart des fans du jeu connaissent les réalisations que Kareem a accumulées en NBA. Il a été sélectionné 19 fois par la NBA All-Star, 10 fois par All-NBA First Team et six fois champion. Cependant, sa domination sur le terrain a commencé bien plus tôt. En fait, il a mené son équipe de lycée à New York à 71 victoires consécutives.

Après ses jours de lycée, Kareem a fait son chemin à UCLA, où il a joué sous la direction légendaire de l’entraîneur John Wooden. Lors de sa première saison (1966), Abdul-Jabbar a été contraint de jouer dans l’équipe de première année. Cependant, il a ensuite mené les Bruins à trois championnats consécutifs de la NCAA en tant que stagiaire, junior et senior. Et en témoignage de son jeu exceptionnel, il a remporté le titre de MVP du tournoi à trois reprises.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Kareem Abdul-Jabbar est le plus grand joueur universitaire de tous les temps! Trois championnats nationaux et si l’étudiant de première année avait été admissible à jouer, il aurait remporté quatre d’affilée !!

– Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 19 mars 2020

La liste des distinctions collégiales de Kareem est plus longue qu’un mile de pays. Il a été nommé Joueur de l’année à deux reprises (1967, 1969) et a été trois fois membre de la première équipe d’étoiles américaines de 1967 à 1969. De plus, l’homme de 72 ans détient ou partage encore plusieurs records scolaires à l’UCLA, y compris ceux pour la moyenne de score de carrière la plus élevée, la plupart des objectifs de carrière et le plus de points dans une saison (pour n’en nommer que quelques-uns).

Repêché par l’arrivée des Milwaukee Bucks avec le premier choix au classement général, Kareen Abdul-Jabbar est devenu l’un des meilleurs de la NBA, notamment avec les Lakers. À ce jour, les jeunes joueurs du monde entier imitent souvent ses mouvements, y compris le célèbre skyhook.

Le skyhook n’était pas le seul coup que Kareem avait dans son sac proverbial, cependant. Il avait également une forte main trempée. En fait, en raison de sa domination sur le tir, le dunk a été interdit en basketball universitaire après la saison 67 ′. Ce n’est qu’à la saison 1976-1977 qu’il a finalement été de nouveau autorisé.