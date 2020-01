Maillot D’Angelo Russell Sports Packers avant le championnat NFC 49ers

Contre l’Orlando Magic, tout allait dans le sens des Golden State Warriors pour briser leur séquence de 10 défaites consécutives. Recrue en difficulté, Jordan Poole était impressionnant, Stephen Curry était sur la touche pour diffuser le match et Klay Thompson a retiré son maillot d’université plus tôt dans la journée – que demander de plus à la base de fans des Warriors?

Eh bien, si vous êtes un fan non seulement des Warriors, mais de toutes les équipes de la Bay Area, les choses ont peut-être mal tourné lorsque la conférence de presse de Golden State a commencé.

Bien que les Warriors aient scellé une victoire, l’équipe a eu beaucoup de mal au cours de la saison 2019-2020, juste à temps pour que leur voisin de la Bay Area, les 49ers de San Francisco, prenne la relève et prenne le relais.

Les 49ers sont à une victoire de leur poinçon pour une apparition au Super Bowl, mais pour y arriver, ils devront passer par l’ancien joueur le plus utile, Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay.

Lorsque le championnat NFC débutera, un membre des Golden State Warriors affrontera l’équipe locale de Bay Area. Lors de la conférence de presse sur la victoire d’Orlando Magic à Golden State, D’Angelo Russell a sorti un maillot de son équipe préférée de la NFL, qui pourrait ébouriffer les plumes de certains fans de Warriors qui tirent également pour les 49ers.

Russell portait un maillot vert Rodgers n ° 12 à la veille de l’inclinaison du championnat NFC 49ers-Packers.

Russell, un fan des Packers, a travaillé avec Rodgers dans le passé et les deux stars du sport sont des amis, selon Connor Letourneau du San Francisco Chronicle.

Au cours de la bataille ronde des Packers NFC contre les Seahawks de Seattle, Russell a applaudi Green Bay depuis son Twitter.

Lorsque l’All-Star a joué pour les Brooklyn Nets, Russell a reçu un chandail n ° 12 Packers signé de Rodgers lui-même.

La nouvelle rivalité de Russell avec les fans des Golden State Warriors, doublant alors que les supporters des San Francisco 49ers s’installeront lors du championnat de la NFL dimanche. Le coup d’envoi des 49ers contre les Packers de Green Bay à 15h40 HNP dimanche à Santa Clara, en Californie.

.