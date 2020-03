Malcolm Brogdon a déchiré le rectus femoris gauche

Le gardien des Indiana Pacers, Malcolm Brogdon, a reçu un diagnostic de rectus femoris gauche déchiré.

La blessure s’est produite au cours du deuxième quart du match de mercredi soir contre les Bucks de Milwaukee. Son statut est répertorié comme hebdomadaire, par les Pacers.

Le rectus femoris est le gros muscle quadriceps descendant au milieu de l’avant de la cuisse. Sa fonction est de soulever le genou et de redresser la jambe. La douleur augmentera progressivement et sera normalement située à l’avant de la hanche.

À sa première saison avec les Pacers, Brogdon affiche une moyenne de 16,3 points, 4,7 rebonds et 7,1 passes décisives. Il tire 43,9% depuis le terrain, 31,3% au-delà de l’arc et 89,5% depuis la ligne des lancers francs.

Les Pacers sont 30-18 avec Brogdon dans l’alignement et 38-25 au total cette saison. Ils occupent la cinquième place du classement de la Conférence de l’Est.

La bonne nouvelle est que Victor Oladipo sort vendredi d’un match productif contre les Chicago Bulls. Les Pacers All-Star ont marqué 16 points en 26 minutes tout en tirant 5 sur 10 depuis le terrain et 2 sur 4 depuis au-delà de l’arc.

Les Pacers vont avoir besoin d’Oladipo pour prendre la forme All-Star plus tôt que tard maintenant que Brogdon est sorti.

