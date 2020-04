Malcolm Brogdon dit qu’il est “ à 100% ” après une blessure au quad

Si la saison 2019-20 reprend, les Indiana Pacers retrouveront Malcolm Brogdon, le gardien du combo.

Dans une vidéo publiée sur Twitter de Pacers, Brogdon a déclaré qu’il s’était complètement rétabli de son rectus femoris gauche déchiré.

“𝐈’𝐦 𝟏𝟎𝟎%” Malcolm avec une mise à jour pour les fans 🙌 pic.twitter.com/s9bqvwU5OK – Indiana Pacers (@Pacers) 25 avril 2020

Avant que la saison ne soit suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, les Pacers étaient à la cinquième place du classement de la Conférence Est. Indiana avait une solide fiche de 39-26 malgré le fait que le gardien de tir des étoiles Victor Oladipo et Malcolm Brogdon avaient raté une poignée de matchs.

Oladipo est apparu en seulement 13 matchs cette saison, alors qu’il se remettait de la blessure qu’il avait subie en 2018-19 contre les Raptors de Toronto à domicile.

À sa première saison avec les Pacers, Brogdon était en moyenne de 16,3 points, 4,7 rebonds et 7,1 passes décisives. Il tirait également 43,9% depuis le terrain, 31,3% depuis au-delà de l’arc et 89,5% depuis la ligne des lancers francs.

Les Pacers espèrent que la saison reprendra, mais si ce n’est pas le cas, cela donnera à Brogdon et Oladipo le temps de travailler sur leur corps. De plus, cela sera également bénéfique pour Jeremy Lamb, qui a subi une déchirure du LCA, un ménisque déchiré et une fracture au genou gauche au milieu de la campagne 2019-2020.

Brogdon, qui a commencé sa carrière avec les Milwaukee Bucks et a remporté le prix de la recrue de l’année 2017, a une moyenne de 13,5 points en NBA, 3,8 rebonds et 4,3 passes décisives en 235 matchs avec les Bucks et les Pacers. Indiana l’a acquis de Milwaukee dans le cadre d’un accord de signature et d’échange.

Avec les Pacers, Brogdon a signé un contrat de 85 millions de dollars sur quatre ans. Il gagnait 20 millions de dollars cette saison et devrait gagner 20,7 millions de dollars en 2020-2021.