Malcolm Delaney, du Barça Lassa, indigné par la Ligue Endesa pour la crise des coronavirus

La crise de coronavirus a provoqué la suspension de compétitions telles que la Ligue Endesa ou l’Euroligue. De nombreux acteurs ont été fortement touchés par cette décision, comme c’est le cas Malcolm Delaney, Joueur de Barcelona Lassa. Le fait qu’ils aient été suspendus et non annulés signifie que l’Américain ne peut pas retourner dans son pays d’origine.

Les mots de Delaney, via son compte Twitter (et parmi de nombreuses autres critiques qu’il a formulées ces dernières heures), ont été les suivants: “Quels pays autorisent leurs étrangers à retourner aux États-Unis en plus de la Chine et de l’Italie? Il n’y en a plus et cela doit être fait bientôt. ” La critique du joueur du Barça vise avant tout l’organisation de la Ligue Endesa, car il considère que les mesures n’ont pas été suffisamment sévères.

Non, ils ont calé pendant que ça empire. Nous attendons des ligues pour prendre de vraies décisions https://t.co/AMkrqz39Fz

– malcolm delaney (@ foe23) 14 mars 2020

