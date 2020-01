Malgré jouer avec une entorse à la main, Al Horford a fait de grands jeux pour Sixers

Les Philadelphia 76ers étaient déjà en panne contre le grand homme de superstar Joel Embiid avec sa blessure à la main, ce qui leur aurait fait encore plus de mal s’ils avaient perdu contre Al Horford à cause de sa propre blessure à la main. Le grand homme des Sixers était une décision de temps de jeu lundi, mais il a fini par faire de gros jeux dans la séquence pour aider les Sixers à s’imposer 117-111 contre les Brooklyn Nets sur la route.

Horford a terminé avec 19 points, six rebonds et deux blocs avec l’un d’entre eux en retard pour conserver la victoire. Il a également réussi quelques gros tirs de partout dans la ligne de faute pour vraiment soulever les Sixers à cette victoire. Aussi dominante que soit Ben Simmons, les contributions d’Horford étaient tardives.

“Énorme, énorme, énorme”, a déclaré Simmons. “C’est une bête en bas, surtout sur la défensive, ce bloc à la fin, c’était majeur pour nous. Tout le monde a participé et fait des jeux pour maintenir l’énergie. »

Les deux blocs de Horford sont survenus au quatrième quart et il a récolté neuf points au cours du seul quart. Il a marqué cinq de ces points dans le dernier 1:22 du match, y compris un gros 3 points pour donner à Philadelphie un peu de répit.

“Oui, je pense que pour notre groupe, nous avons continué à dire que nous pourrions gagner le match en début de période aussi mauvais que nous l’avons joué en première période”, a déclaré le vétéran. “Ensuite, je pense que l’énergie de Ben était contagieuse. Au niveau où il jouait, ce genre de déteint sur nous tous. Nous avons juste intensifié notre jeu, joué gratuitement et joué dur. »

C’est pourquoi les Sixers l’ont fait venir. Il doit donner à cette équipe un gros coup de pouce quand c’est nécessaire, surtout avec Embiid sorti avec la blessure.

“Je pensais qu’Al Horford avait des mouvements d’adultes à la fin de la quatrième période et a fait quelques tirs de périmètre”, a ajouté Brown. «J’ai découvert qu’il allait jouer quand je suis entré dans l’arène. La détermination d’Al Horford à se battre à travers des trucs avec sa main est vraie et que diriez-vous de certains des jeux qu’il a faits soit sur des tirs bloqués devant notre banc ou tout simplement intimider la balle à son meilleur? Il était super ce soir. »

Horford savait qu’il allait y avoir des coups sur sa main. Il s’agit de la NBA et personne ne va se sentir désolé pour lui à ce stade et il a dû lutter contre cela et faire des jeux pour son équipe.

“Cela se produit et je savais que cela allait se produire”, a déclaré Horford à propos des Nets qui tentaient sa main. «Je peux faire face à ce genre d’inconfort que j’ai vécu. Pas comme ça, mais similaire et j’allais bien. »

Les Sixers se dirigeront maintenant vers le nord de la frontière et affronteront les Raptors de Toronto mercredi pour conclure le voyage sur la route rapide.

