Malgré les blessures, Boston cherche à mettre fin à une séquence contre Cleveland

Les Celtics de Boston 41-19 espèrent se remettre sur la bonne voie contre les Cavaliers de Cleveland 17-44 mercredi soir après avoir perdu des matchs contre les Houston Rockets et les Brooklyn Nets la semaine dernière.

Autrement dit, s’ils peuvent aligner suffisamment de joueurs sains pour le faire.

Le meneur de jeu Kemba Walker est revenu à l’action sous une restriction de minutes lors de la défaite de l’équipe le 3 mars contre les Nets, et n’a pas voyagé avec Boston à Cleveland car il n’est toujours pas autorisé à jouer des matchs consécutifs.

Pour aggraver les choses, l’attaquant Gordon Hayward (genou) et le gardien de tir Jaylen Brown (ischio-jambiers) ont été blessés dans la défaite de 129-120 en prolongation, et l’attaquant des étoiles Jayson Tatum (maladie) et le garde de réserve Javonte Green (cheville) sont sur la liste des blessures aussi – mais heureusement aussi probable que de jouer.

Les Hospital Celtics ne sont pas la seule tenue à être blessée dans le concours de mercredi soir, cependant – les Cavs se dévident d’un assortiment de blessures.

Le centre de départ Andre Drummond (mollet) et le meneur Darius Garland (aine) rejoignent les gardes de réserve Dylan Windler (jambe) et Dante Exum (cheville) comme égratignures pour l’inclinaison, et le grand homme Tristan Thompson (genou) est également discutable.

Même s’ils étaient en bonne santé, les Cavs seraient l’outsider de la compétition, détenant le quatrième record de la ligue, une séquence de trois défaites consécutives et seulement quatre victoires au cours de leurs dix matchs précédents.

À l’inverse, Boston – malgré la récente vague de pertes – a remporté six de ses dix derniers duels et occupe fermement la troisième place dans l’Est.

En conséquence, les paris sportifs en ligne favorisent les Celtics avec un écart de -3, que Boston devrait facilement rencontrer même dans leur forme du moment.

