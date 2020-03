Malgré quelques bonnes nouvelles, des questions demeurent sur les plans futurs de la NBA

Malgré les nouvelles, un test de coronavirus récemment approuvé pourrait aider à accélérer le retour de la saison 2019-2020 de la NBA, de nombreuses questions persistent quant à l’impact de la suspension des matchs en réponse à la pandémie sur les saisons actuelle et future.

En attente depuis que le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert a été testé positif à l’infection virale le 11 mars, même des projections optimistes suggèrent un retour à l’action au plus tôt en juin.

Avec la remise à zéro de l’exercice NBA à la fin de ce mois, quel impact aura-t-il sur les contrats qui se terminent avant l’arrivée du 1er juillet, début traditionnel de l’agence libre NBA?

L’attaquant des Boston Celtics All-Star Gordon Hayward a exprimé sa préoccupation de parler avec l’attaquant à la retraite Richard Jefferson à ce sujet et sur des problèmes connexes sur Instagram Live récemment, et la perte potentielle de matchs si la saison n’est pas recommencée pourrait avoir d’autres impacts importants pour les équipes et les joueurs vers l’avant.

D’une part, cela pourrait signifier que les joueurs ne seront pas payés au-delà de leur salaire du 1er avril, ce qui, selon la ligue, sera distribué aux joueurs comme prévu, rapporte NBC Sports.

L’accord de négociation collective de la NBA contient une clause selon laquelle les équipes peuvent retenir jusqu’à 1,08% du salaire d’un joueur pour chaque match annulé au cours d’une saison par des événements incontrôlables comme la guerre et les pandémies comme celle que nous vivons.

Un autre problème connexe est l’impact de tous ces matchs perdus sur le plafond salarial.

Sans au moins une récupération partielle d’au moins certains de ces matchs, la ligue pourrait envisager une baisse historique du plafond au cours des prochaines saisons, à moins que la NBA, les équipes et les joueurs ne puissent négocier une alternative.

Alors que certains analystes prévoient des pertes de l’ordre d’un milliard de dollars, le commissaire de la NBA, Adam Silver, hésite à faire de tels pronostics.

“Il est trop tôt pour dire quel sera l’impact économique”, a expliqué Silver.

“Nous avons analysé plusieurs scénarios quotidiennement, voire toutes les heures, et nous continuerons d’examiner les implications financières. Évidemment, ce n’est pas une jolie image, mais tout le monde, quelle que soit l’industrie dans laquelle il travaille, est dans le même bateau. »

Il y a aussi la NBA Draft Lottery, Combine et 2020 NBA Draft à considérer, certaines équipes se préparant déjà pour des interviews en ligne et des éclairages antérieurs pour prendre la place de la moissonneuse-batteuse.

On ne sait pas comment la ligue envisage de faire face à l’impact de la pandémie sur ces événements en ce moment, mais nous pouvons nous attendre à ce que les nouvelles commencent à sortir des bureaux de la NBA bientôt.

