Malgré un jeu limité, Kyrie a fait bonne impression sur Kenny Atkinson

Il est difficile de connaître un joueur de plus de 20 matchs, mais c’est tout ce que Kenny Atkinson aura avec Kyrie Irving au cours de 2019-2020 maintenant que le meneur de jeu a été exclu pour le reste de la saison.

Mais même cette courte fenêtre lui a donné Atkinson une meilleure idée de ce que Irving fournit à une équipe:

Je l’ai déjà dit: il était meilleur que je ne le pensais, un meilleur joueur que je ne le pensais, et j’avais énormément de respect pour lui à Cleveland et à Boston. Plus rapide que je ne le pensais, plus habile que je le pensais, un compétiteur de plus haut niveau que je ne le pensais, beaucoup plus physique que je ne le pensais. Je ne pense pas que les gens lui accordent suffisamment de crédit pour la façon dont il est physique aux deux extrémités, à quel point il est défensif et quel agresseur il est. C’est de bon augure pour l’avenir.

Tout aussi important dans l’évaluation d’Irving par Atkinson est la relation que les deux ont développée – ce dont l’entraîneur-chef de Brooklyn se sent également bien:

J’adore vraiment le joueur et j’ai l’impression que nous avons une très bonne relation. Nous sommes donc bien placés là-bas. Évidemment, vous voulez plus de représentants, plus de temps avec lui, mais nous aurons aussi du temps avec lui pendant l’intersaison, pour se connecter et, quand il sera en bonne santé, travailler un peu avec lui.

Pourtant, autant Atkinson est confiant à propos d’Irving, déterminer à quoi ressemblera l’équipe en 2020-2021 et comment elle fonctionnera est devenu une tâche beaucoup plus difficile pour l’entraîneur-chef des Nets et directeur général de Brooklyn Sean Marks.

Citations fournies par Ky Carlin du USA TODAY Sports Media Group.

