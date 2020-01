Malgré une demande commerciale, Furkan Korkmaz heureux d’être toujours avec Sixers

Parfois, les joueurs expriment leur frustration. Ils peuvent se retrouver dans une situation difficile et ils prendront des décisions en fonction de cette frustration.

Pour le gardien des Philadelphia 76ers Furkan Korkmaz, il s’est retrouvé dans une situation difficile. Les Sixers ont décidé de ne pas choisir son option pour la saison 2019-2020 et il était assez ennuyé à l’endroit où il a demandé un échange à l’automne 2018. Philadelphie ne l’a pas échangé et il avait alors un accord en place pour retourner en Turquie avant un changement de cœur et un retour aux Sixers.

Après une soirée record de 24 points en carrière dans une victoire contre les Chicago Bulls, Korkmaz est heureux d’être toujours en uniforme des Sixers.

“C’est pourquoi ils l’appellent la NBA”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, certaines que vous pouvez contrôler, certaines que vous ne pouvez pas contrôler. En ce moment, je suis heureux d’être ici. Je suis heureux de faire partie de cette équipe. J’essaie juste de faire de mon mieux sur le terrain. “

Korkmaz a trouvé son rôle de tireur d’élite à trois points de l’équipe sur le banc. C’est un rôle que l’équipe a vraiment dû remplir après avoir perdu JJ Redick pendant l’intersaison et en fait, l’entraîneur Brett Brown a déclaré avoir vu un petit Redick à Korkmaz vendredi.

Ben Simmons a joué avec Korkmaz pendant toute sa carrière en NBA et il est ravi de le voir s’améliorer, en particulier sur la défensive.

“Il est resté enfermé”, a déclaré Simmons. “Il n’est pas sorti de la piste s’il ne joue pas autant de minutes. Lorsqu’il en a l’occasion, il est prêt. Et la défense, il a beaucoup intensifié. Il a eu beaucoup de gars à lui et il a relevé ces défis pour s’améliorer et devenir un meilleur joueur défensif. “

La bonne chose est que Korkmaz comprend qu’il y a des hauts et des bas tout au long de la saison. Ce sont des petites choses comme ça qui l’aideront dans sa carrière. Il s’agit de comprendre la vie en tant que joueur de la NBA.

“Chaque joueur a des hauts et des bas dans sa carrière, mais en ce moment je pense que j’ai trouvé mon rôle dans l’équipe et je vais juste là-bas et j’essaie d’aider mes coéquipiers à remporter la victoire.”

Les Sixers pourraient en utiliser beaucoup plus à mesure que la saison progresse et ils continuent sur leur chemin de remporter un titre NBA pour 2020.

