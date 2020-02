Malik Beasley a rejeté 10 millions de pépites annuelles

L’une des jeunes valeurs qui avaient le Denver Nuggets en position d’escorte et d’avant au cours des dernières saisons était Malik Beasley. Le joueur de 23 ans vient de commencer à être important l’année dernière dans l’équipe du Colorado et sur le point d’être un agent libre cette année, il a rejeté une offre très importante de son ancienne franchise pour rester à long terme.

Denver lui a proposé un contrat pluriannuel avec une base de 10 millions d’assurés par an, mais le joueur a préféré être agent libre à la fin de la campagne. Dans ce contexte, les Nuggets l’ont envoyé au Minnesota, qui testera le marché de l’escorte avant de faire une offre à l’ouverture de la période de renouvellement en juillet.

Beasley connaît une saison d’involution, abaissant ses moyennes en points, minutes et pourcentages. Cependant, lors de ses premiers matchs avec les Timberwolves, il a montré une amélioration et s’il termine bien l’année, cela aurait peut-être été une bonne idée d’avoir rejeté ces 10 millions par an.

Le retour de Malik Beasley et Juancho Hernangomez dimanche soir a permis de tourner une page, à la fois pour les Nuggets et pour deux jeunes joueurs à l’avenir brillant en championnat, via @kendra__andrews: https://t.co/1yCujzpDuk

– Nick Kosmider (@NickKosmider) 24 février 2020

.