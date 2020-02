Malone et Stockton n’ont jamais tout gagné. Voici ce qui les a laissés les mains vides

Karl Malone et John Stockton pourraient bien être le meilleur duo de l’histoire de la NBA à ne pas avoir tout gagné. Cela pourrait même s’étendre à tous les grands sports professionnels.

Ils avaient toutes les statistiques et tous les éloges individuels, et ils avaient tout cela avec une franchise qui a constamment gagné pendant près de deux décennies consécutives. Cet épisode de Untitled examine pourquoi, malgré une situation fondamentalement idéale, deux des plus grands joueurs de l’histoire n’ont pas pu amener l’Utah à un seul championnat NBA.

Il n’y a pas de réponse simple. De la fin des années 1980 au milieu des années 1990, l’Utah n’a jamais réussi à sortir des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest pour un carrousel tournant pour des raisons: parfois c’était un échec dans l’embrayage, parfois c’était une star adverse imparable comme Hakeem Olajuwon, parfois il manquait des joueurs dans les moments cruciaux. Parfois, c’était tout ce qui précède.

À la fin des années 1990, le Jazz a finalement fait quelques finales NBA contre Michael Jordan et les Chicago Bulls. Ils ont perdu les deux, bien sûr, mais aucune de ces pertes n’était une fatalité. Les deux se résumaient à de petits rebondissements du destin et à une grandeur momentanée.

C’est une histoire déchirante – c’est année après année de «presque». Mais regarder le volume de cette quasi-perfection aide à apprécier la constance de Stockton et Malone, même s’ils n’ont jamais obtenu la récompense ultime pour leur grandeur collective.