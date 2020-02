Manchester City contre Chelsea a été une brillante vitrine pour la WSL

La frappe de 30 mètres de Beth England a très brièvement semblé être l’avantage décisif à la fois du match de Chelsea contre Manchester City et de la course au titre de la Super League féminine.

La déviation de l’Angleterre a réussi à monter sur le ballon et à le tirer loin de la plongée désespérée d’Ellie Roebuck, donnant à Chelsea leur première avance dans un match à l’envers, et les mettant sur la bonne voie pour devancer City sur la table avec un match en main.

Brièvement.

La qualité globale de WSL est … mélangée, au mieux. Trop d’équipes n’ont jamais vu d’investissement réel et ne servent que de spoilers parfois pour les gros canons. Mais ces gros canons peuvent être très impressionnants. À Arsenal, Chelsea et City, l’Angleterre compte trois équipes qui peuvent affronter n’importe qui dans le monde. Lorsque deux de ces clubs se réunissent, les matchs peuvent devenir très intéressants.

Nous avons maintenant vu les six permutations de match de ce trio cette saison, et ils ont été dans l’ensemble très bons. Le dernier, cependant, était peu spectaculaire, un slugfest entre poids lourds qui a conduit à une montagne de buts et de drame. Ce n’est pas un rapport de match, donc nous n’entrerons pas dans les détails, mais il y avait des buts, des ratés de pénalité, des changements de leader et des chances ratées à gogo. C’est le genre de match qui donne à chacun le sentiment d’avoir gagné et perdu et a également été attaqué par une sorte d’attendrisseur de viande.

(Le but de l’Angleterre, qui a permis à Chelsea de s’imposer 3-2 à la 74e minute, a été annulé par Lauren Hemp à la 76e. Comme je l’ai dit brièvement.)

Que deux équipes enfermées dans une course au titre tendue puissent organiser un match aussi animé est une brillante annonce pour la ligue. Dans un sport où les matchs à enjeux élevés se réduisent fréquemment à des corvées d’attrition, Chelsea et City ont choisi de damner les torpilles gênantes et d’aller de l’avant. Ce faisant, ils ont présenté un spectacle qui, en termes de pur divertissement, tiendrait confortablement face à ce que la Premier League offrait ce week-end.

La défense des deux équipes, selon leurs managers (et ils ont raison), était presque diaboliquement médiocre, surtout si l’on considère leur niveau habituel. Mais qui s’en soucie? C’était amusant. En fin de compte, c’est ce qui compte vraiment.