Manquant 8 matchs sur 9, les Sixers tiennent la vedette de la ligue Ben Simmons

Les 76ers de Philadelphie manquent indéniablement à Ben Simmons dans tous les aspects du jeu, mais le seul domaine où ils ressentent probablement le plus son absence est sur la défensive.

Simmons s’est transformé en joueur défensif de la NBA et il a enfermé certains des meilleurs buteurs du jeu, de Bradley Beal à Zach LaVine et d’autres. En plus de cela, il est si actif dans les voies de dépassement et il fait un excellent travail pour obtenir des chiffres d’affaires pour l’équipe.

Bien qu’elle ait joué toutes les cinq minutes depuis la pause des étoiles et qu’elle ait raté huit des neuf matchs au total, la star des Sixers est en tête de la ligue en ce qui concerne le total des vols avec 115 et le nombre de vols par match avec 2,1. Philadelphie manque vraiment à Simmons sur le côté défensif du terrain, surtout après avoir échoué à cet égard contre les Golden State Warriors samedi.

Simmons a encore du travail à faire dans sa réadaptation à cause d’un problème de nerf dans le dos et il restera un petit moment. Le fait qu’il soit toujours en tête de la ligue dans les interceptions malgré le manque de temps en ce moment ne fait que montrer à son adversaire qu’il a été sur cette fin de piste toute la saison.

