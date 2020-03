Marbury essaie d’apporter des masques de Chine à New York

L’ancien joueur de New York Knicks Stephon Marbury vous essayez de conclure un accord avec une entreprise La Chine pouvoir apporter 10 millions de masques à New York pour tenter de lutter contre la coronavirus. Le joueur a déclaré à des collègues du New York Post qu’il avait conclu un accord avec l’usine en Chine pour acheter les masques à 2,75 $ l’unité, un prix beaucoup moins cher que celui actuellement sur le marché (deux tiers).

Je viens de Brooklyn. Mon cœur est à New York, autant que je suis loin “, a déclaré Marbury de Pékin, où il entraîne les Royal Fighters de la Ligue chinoise.

Marbury a contacté Eric Adams, le président du quartier de Brooklyn, pour coordonner la vente. Cependant, Adams avait initialement indiqué que la ville n’avait pas besoin de masques. Plus tard, lorsque le Post a contacté le Département de la santé, ils ont indiqué qu’ils voulaient parler à Stephon.

Marbury a joué pendant 13 saisons NBA, dont cinq aux New York Knicks. Dans l’ABC chinoise, il a joué un total de 8 campagnes avant de commencer sa carrière d’entraîneur en 2018. Nous verrons ce qui finira par arriver avec les masques et s’ils parviennent à conclure un accord qui semble avantageux pour Brooklyn.

