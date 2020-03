March Madness: The Los Angeles Lakers Homestand à venir

Avant le mois de mars avec une avance de 4,5 matchs sur la compétition, les Lakers de Los Angeles chercheront à conclure la première place de la Conférence Ouest. Plus tard ce soir, ils accueilleront les 76 de Philadelphie et commenceront une série de six matchs consécutifs au Staple Center sur 12 jours (l’un des matchs étant une liaison avec les Clippers de Los Angeles).

Les Lakers sont allés 9-2 en février au cours de ce qui aurait pu être le mois le plus facile de la saison pour eux en termes de calendrier. Mars sera certainement plus difficile, à commencer par les matchs contre les Milwaukee Bucks, leaders de la ligue, vendredi, un match télévisé national contre les Clippers dimanche, les Brooklyn Nets et les Houston Rockets qui ont été la dernière équipe à les battre à domicile. le 6 février.

Le mois dernier, LeBron James a insisté sur le fait que même si les Lakers adorent jouer devant la Lakers Nation et les fans de leur ville natale, ils ne pensent pas à un éventuel classement en séries éliminatoires.

“Nous n’en parlons pas. À la fin de la journée, je pense que toutes les équipes de la Conférence de l’Ouest qui participeront aux éliminatoires peuvent gagner sur le terrain de quelqu’un d’autre », a déclaré James. «Pour nous, nous aimerions jouer autant que possible devant nos fans locaux. Nous aimons être là avec nos fidèles Laker. Mais à la fin de la journée, vous sortez et jouez à chaque jeu comme si c’était son propre jeu. Vous ne pouvez pas vous inquiéter de ce qui pourrait arriver le lendemain. Vous ne pouvez vivre que dans le présent. “

Quoi qu’il en soit, une bonne course pour commencer le mois pourrait placer les Lakers au sommet de la Conférence de l’Ouest pour de bon. Et s’ils franchissent la version NBA de March Madness 2020, ils pourraient bien être en route pour leur 17e championnat NBA en juin.

Rétrospective: Anthony Davis échange un gros gagnant-gagnant

Il y a un peu plus d’un an, Anthony Davis a clairement indiqué qu’il voulait un échange des Pélicans de la Nouvelle-Orléans avec une équipe qui, selon lui, concourrait pour un titre. Bien que cela ne se soit pas produit à la date limite des échanges de 2019, la morte-saison a vu Davis échangé à Los Angeles. Les pélicans ont obtenu un retour massif en retour. Les Lakers ont envoyé Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, le choix numéro 4 au repêchage de la NBA 2019, un choix conditionnel au premier tour en 2021 ou 2022, et deux échanges de choix non protégés en 2023 et 2024, le deuxième échange étant celui que les Pélicans pourraient choisir de reporter à 2025.

Aujourd’hui, Davis joue le rôle de co-vedette aux côtés de LeBron James et Los Angeles est au sommet de la Conférence de l’Ouest en mars pour la première fois depuis la saison NBA 2011-12 écourtée. Pendant ce temps, les pélicans ont réussi à reconstruire du jour au lendemain. À l’extérieur, la Nouvelle-Orléans est à la recherche d’une naissance en séries éliminatoires cette saison, et avec Zion Williamson pourrait être une force pour les années à venir.

Les Pélicans voulaient le meilleur retour possible pour Davis, même si les partenaires commerciaux semblaient se rétrécir à la minute dernière au printemps dernier. Ils l’ont obtenu à la pelle et les jeunes joueurs comme Ball, Ingram et Hart ont eu la chance de jouer de grosses minutes et à des moments critiques des matchs. Davis a la chance de participer à un championnat, ce qu’il a pu faire cette saison.

Un regard en arrière: LeBron James marque un sommet en carrière

Il y a 5 ans, James a présenté le meilleur show de sa carrière en NBA. Jouant pour le Miami Heat, James a perdu 61 points et a établi un record de points en franchise de franchise en cours de route vers une victoire de 124-107 contre les Bobcats de Charlotte. James a effectué 22 des 33 tirs depuis le terrain lors de ce match de lundi soir en Floride, y compris ses huit premières tentatives de 3 points. Il est également allé 9 sur 12 de la ligne des lancers francs, a attrapé sept rebonds et a récolté cinq passes décisives.

Regard vers l’avenir: la poussée improbable des éliminatoires des Kings de Sacramento

Les Kings avaient une fiche de 12-22 à l’approche de 2020, mais sont un respectable 14-12 depuis le 1er janvier et ont remporté six de leurs sept derniers matchs. Ils sont actuellement à seulement trois matchs derrière les Grizzlies de Memphis pour la place finale pour les séries éliminatoires de la Conférence Ouest, et un demi-match de mieux que les Portland Trailblazers et les San Antonio Spurs. S’ils continuent de bien jouer, ils pourraient finir par être les adversaires du premier tour du Laker en séries éliminatoires. Les Lakers n’ont pas joué les Kings en séries éliminatoires depuis 2002.