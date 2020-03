Marco Belinelli des Spurs prend la situation des coronavirus très au sérieux

Le vétéran swingman des San Antonio Spurs, Marco Belinelli, a partagé une série de tweets sur la façon dont il gère la situation des coronavirus.

Belinelli a publié une liste de lignes directrices pour ses partisans à la lumière de la pandémie de COVID-19. Depuis que la NBA a reporté la saison 2019-20 pour une durée indéterminée, les joueurs et son personnel ont reçu pour consigne de rester autant que possible à domicile. Des experts médicaux ont également conseillé au grand public de se laver les mains pendant au moins 20 secondes.

Belinelli a également indiqué qu’il avait nettoyé tout son appartement.

Pour faire bonne mesure, il a rappelé à tout le monde de rester à la maison.

Belinelli et le dernier match des Spurs ont remporté une victoire de 119-109 contre les Mavericks de Dallas mardi. Mercredi, seuls quatre des six matchs prévus ont été disputés. L’un d’eux, le match entre l’Oklahoma City Thunder et l’Utah Jazz, n’était qu’à quelques secondes de la dénonciation. Les rapports ont révélé qu’ils attendaient réellement les résultats des tests de Rudy Gobert, qui se trouvait à l’hôtel. Lorsque les résultats des tests ont donné des résultats positifs pour COVID-19, la NBA a rapidement suspendu la saison.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a noté que la ligue ne reprendra probablement pas le jeu avant au moins 30 jours. Il a également déclaré qu’il était possible que la saison entière ne se poursuive pas. Initialement, le front office de la NBA envisageait d’organiser des matchs à huis clos avec uniquement les deux équipes avec un personnel et un équipage limités.

Pour le moment, la NBA travaille en étroite collaboration avec des experts médicaux sur la manière de contenir la propagation du virus. Ils étudient également le déroulement de la saison.