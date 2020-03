Marcus Smart, après un test positif pour le coronavirus: “Je vais bien”

Marcus Smart a été testé positif pour coronavirus. Le joueur de Boston Celtics subi des tests COVID-19 Il y a cinq jours et hier, il a rendu son public positif à travers une vidéo qu’il a publiée dans ses impressions:

“Je vais bien, je me sens parfaitement. Mais je ne me fatigue pas en ce moment de demander aux gens de rester loin des grands groupes et de se laver les mains et de se protéger. Et aider à protéger les autres en vous aidant à vous. ”

Smart a poursuivi ses recommandations: “La jeune génération de ce pays doit prendre ses distances. Ce n’est pas une plaisanterie. Nous ne devons pas être égoïstes. Ensemble, nous pouvons y parvenir, mais nous devons lutter ensemble en nous isolant pendant un certain temps.”

J’ai été testé il y a 5 jours et les résultats sont revenus ce soir, ce qui était positif. J’ai été mis en quarantaine depuis le test, Dieu merci. Le COVID-19 doit être pris avec le plus grand sérieux. Je sais que c’est une priorité n ° 1 pour nos experts en santé des nations, et nous devons obtenir plus de tests dès que possible pic.twitter.com/xkijb9wlKV

– marcus smart (@ smart_MS3) 19 mars 2020

Smart, 26 ans, a été testé il y a cinq jours et a reçu les résultats jeudi soir. Deux joueurs des Lakers de Los Angeles testés positifs ont été testés la veille.

Les Lakers ont envoyé une déclaration faisant état de leurs points positifs: “Nous avons appris que deux joueurs des Lakers ont été testés positifs pour le coronavirus. Les deux sont asymptomatiques et sont en quarantaine et sous soins médicaux.”

Nous avons appris aujourd’hui que deux joueurs des Lakers ont été testés positifs pour COVID-19. Les deux joueurs sont actuellement asymptomatiques, en quarantaine et sous la garde du médecin de l’équipe. Https://t.co/RmqjnRzGLk

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 19 mars 2020

.