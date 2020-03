Marcus Smart (Celtics) et deux joueurs des Lakers, le dernier positif pour le coronavirus en NBA

Il y a déjà 14 points positifs pour coronavirus accumulé dans la NBA. Le dernier à se rencontrer, le 2 joueurs Los Angeles Lakers et celle du joueur des Boston Celtics Marcus Smart, qu’il était lui-même chargé de révéler.

J’ai été testé il y a 5 jours et les résultats sont revenus ce soir, ce qui était positif. J’ai été mis en quarantaine depuis le test, Dieu merci. Le COVID-19 doit être pris avec le plus grand sérieux. Je sais que c’est une priorité n ° 1 pour nos experts en santé des nations, et nous devons obtenir plus de tests dès que possible pic.twitter.com/xkijb9wlKV

– marcus smart (@ smart_MS3) 19 mars 2020

